Pasta de banana ajuda a perder barriga

Além de secar a barriga, a pasta de banana ainda reduz o colesterol ruim

Foto: Dreamstime

Ingerir duas colheres (sopa) de uma pasta à base de banana-verde e água enxuga a barriga. Quem chegou a essa conclusão foi a nutricionista Graça Moraes, responsável por uma pesquisa realizada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Para o estudo, selecionou 65 mulheres com as mesmas reclamações: concentração de gordura abdominal, intestino preguiçoso e inchaço na barriga. Então, durante 90 dias, pediu que elas, antes do café da manhã ou do jantar, comessem a tal receita feita a partir da fruta.



Resultados

A pesquisadora constatou que as voluntárias chegaram a perder 6 kg e até 11 cm de circunferência abdominal. “A pasta possui amido resistente, que age como fibra e melhora o trânsito intestinal”, explica Graça. Assim, a barriga seca. O creme ainda dá sensação de saciedade.

Ou seja, você come menos e, claro, emagrece. Nesta matéria, veja como preparar a milagrosa receita caseira e afinar a silhueta de vez.

O creme também ajuda o organismo a…

… absorver vitaminas e minerais dos alimentos.

… eliminar toxinas.

… reduzir o colesterol ruim.

… diminuir a concentração de açúcar no sangue.



Para emagrecer mais

· Reduza o consumo de frituras, açúcar e sal.

· Evite tomar líquidos com as refeições.

· Prefira temperar os alimentos com azeite ou óleo de coco. Eles ajudam a desintoxicar o organismo.

· Para acelerar o metabolismo, coma a cada três horas.

· Substitua o leite de vaca por sucos de frutas com sementes (maçã, melão, melancia) ou leite de soja.

· Troque o pão francês por mandioca, batata-doce, inhame ou tapioca, que são ricos em fibras.

· No lanche, para não cair em tentação, experimente pratos que levam banana-verde no preparo.

Receitas para enxugar os quilos a mais

PASTA DE BANANA-VERDE

Rendimento: 4 colheres (sopa)

Ingredientes

· 1 banana-verde com casca

· 1/2 xícara (chá) de água

Modo de preparo: por 15 minutos, cozinhe as bananas com casca. Descasque-as. Bata-as no liquidificador com a água fervente. Guarde a pasta em um refratário de vidro na geladeira.

Consumo: antes do café da manhã ou do jantar, coma duas colheres (sopa) da pasta.

BOLO DE BANANA-VERDE (SEM LACTOSE E GLÚTEN)

Rendimento: 20 porções

Ingredientes

· 1/2 xícara (chá) de óleo

· 3 ovos

· 1/2 xícara (chá) de suco de limão

· 2 xícaras (chá) de pasta de banana-verde diluída em 1 xícara (chá) de água

· 2 xícaras (chá) de açúcar cristal ou demerara (não industrializado)

· 2 xícaras (chá) de fécula de batata

· 2 bananas-verdes cozidas picadas

· 1 colher (sopa) de fermento em pó

· Canela para polvilhar

Modo de preparo: no liquidificador, bata os cinco primeiros ingredientes. Em uma tigela, coloque a fécula de batata, a banana picada e polvilhada com a canela e o fermento. Mexa e junte ao conteúdo do liquidificador. Asse em fôrma untada com óleo e polvilhada com fécula de batata.

TORTA DE POLPA DE BANANA E ABÓBORA (SEM LACTOSE)

Rendimento: 20 porções

Ingredientes

· 2 xícaras (chá) de suco de polpa de banana-verde

· 2 ovos

· 1/2 xícara (chá) de óleo vegetal

· 2 xícaras (chá) de abóbora

· 1 colher (sopa) de fermento em pó

· 1 cebola grande picada

· 2 tomates médios maduros picados

· 1 xícara (chá) de salsinha picada

· Sal e pimenta-doreino a gosto

· 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Modo de preparo: no liquidificador, bata o suco de polpa de bananaverde, os ovos, o óleo, a abóbora. Depois, adicione o fermento e reserve. Em um refratário, coloque a cebola, o tomate, a salsa, o sal, a pimenta e a farinha de trigo. Junte aos outros ingredientes que já passaram pelo liquidificador. Coloque a mistura em uma fôrma untada e asse no forno médio até dourar.

SUCO DESINTOXICANTE

Rendimento: 2 porções

Ingredientes

· 1 fatia de melão com sementes

· 1/2 folha de couve

· 1 colher (sopa) de polpa de banana-verde

· 250 ml de água de coco

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador e beba.