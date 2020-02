Paola Oliveira exuberante com reeducação alimentar

Linda, a atriz Paola Oliveira conquistou o corpo impecável com reeducação alimentar

Foto: André Schiliró

Bastaram cinco anos de carreira para Paola Oliveira tornar-se uma das atrizes mais famosas do Brasil. Sorte nossa! Essa paulistana, de 28 anos, não é apenas um rosto lindo e um corpo perfeito. Ela é um exemplo de mulher forte e disciplinada, que vai atrás do que quer e, ao mesmo tempo, sabe aproveitar as oportunidades que a vida oferece.



Tantas conquistas são fruto da dedicação da atriz. Para dar vida a um personagem, ela topa tudo: já foi loira, morena, ruiva, com fios lisos, ondulados… E se dá bem com todos os looks, apesar de admitir que por opção não faria tantas transformações. ”Até megahair já usei!”

A mesma entrega que dedica à carreira ela aplica na vida – não abre mão de relaxar e arejar a cabeça. E ao corpo! Paola Oliveira exibe 53 quilos distribuídos em 1,67 metro de altura com orgulho. ”Hoje estou bem com meu corpo e isso me faz ter ânimo e persistência para mantê-lo assim”, diz.

Muita malhação



Quem viu a rainha da bateria da escola de samba Grande Rio cruzar o sambódromo concorda: ela é deslumbrante. Mas avisa: aquele ”é corpo de Carnaval” – conquistado com malhação pesada cinco vezes por semana.



”Troquei massa gorda pela magra e defini os músculos”, explica a bela, que contou com a orientação da médica ortomolecular Heloísa Rocha, do Rio de Janeiro. ”Não bebi nada de álcool, comia seis vezes ao dia, fiquei sem doces. Emagreci três quilos em um mês”, diz Paola.



À mesa, Paola faz trocas inteligentes, sem deixar de comer o que gosta. Quando sai para jantar, não pensa duas vezes antes de experimentar uma sobremesa que chame a atenção. Mas, depois, corre atrás do prejuízo.



Sem gostar de malhar até hoje, ela aceitou que é preciso ter disciplina. Por isso, mesmo longe de seu treinador, sabe que tem de queimar as calorias. ”Até durante as viagens, vou à academia do hotel fazer pelo menos 30 minutos de esteira”, garante Paola.