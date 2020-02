Os segredos da boa forma de Guilhermina Guinle

Guilhermina Guinle não descuida dos cuidados com o corpo

Foto: Divulgação Rede Globo

Linda e com o corpo em dia, Guilhermina Guinle é referência de beleza para muitas mulheres. Conheça mais a fundo os segredos da beldade…

Alimentação certa

Uma recente passagem de sete dias por um spa fez a atriz rever seus hábitos à mesa. “Sempre tive mania de comer e repetir, mas aprendi muito com a reeducação alimentar, principalmente sobre a questão da quantidade e do sal. Depois dessas duas lições terceirizei uma pessoa para ensinar minha cozinheira a preparar todos os pratos sem sal e sem gordura e a vida agora é outra, muito melhor!”

Receita



– Comer pouco: “Quando saí do spa, eu estava comendo a metade da metade do que comia normalmente. O ser humano come muito mais do que necessita”. No spa, a atriz seguiu rigorosamente um cardápio de apenas 600 calorias.

– Reduzir o consumo de sal: “Eu era viciada em sal, colocava no prato antes mesmo de experimentar. Mas consegui enxergar que é péssimo”. Hoje, Guilhermina evita o tempero até na salada.

– Comer de 3 em 3 horas: “Ficava seis, sete horas sem comer e me vangloriava disso. Mas descobri que, fazer pequenos lanches (quase sempre uma fruta ou suco), me ajuda a ter bem mais controle nas refeições principais”.

– Beber mais água: além de tomar um copo de água pela manhã, ainda em jejum, para limpar o organismo e favorecer o funcionamento do intestino; a atriz está sempre com uma garrafinha na bolsa.



– Sem massa no jantar: depois de descobrir que carboidrato vira açúcar rapidinho, a beldade passou a dispensar massas no jantar. “Passei a evitar até pão”, fala.

Rotina de exercícios



A relação de Guilhermina com o corpo hoje é bem menos estética e muito mais de consciência corporal.

Receita



– Fazer RPG, a reeducação postural global: “Tive um problema de coluna e acabei tendo que fazer RPG. Adorei”.



– Fazer pilates: “Pratico há anos e gosto da sensação de saúde e bem-estar que a modalidade traz. É incrível”.

– Caminhar: “Incluí a caminhada na minha rotina e estou amando. Ando menos do que gostaria, por causa das gravações, mas sinto os benefícios. Pratiquei esporte a vida inteira, aos 2 anos já fazia balé e natação. Até quis parar quando estava com 13, 14 anos, mas minha mãe não deixou. Hoje, agradeço a ela”.