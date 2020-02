O segredo da boa forma de Christiane Torloni

Christiane Torloni leva sua sopa para onde vai

Foto: João Miguel Júnior / Divulgação Rede Globo

Christiane Torloni sempre teve problemas para comer. Fica horas sem se alimentar porque não sente falta de comida. Para resolver isso, ela leva sopa em uma garrafa térmica pra onde quer que vá. Além disso, bebe muita água. De acordo com Silvia, é essencial que a pessoa tenha um acompanhamento nutricional. Dessa forma, equilibra as necessidades do corpo, evitando ingestão de vitaminas e suplementos alimentares desnecessários. Além disso, exercícios que façam a pessoa aumentar a força muscular também ajudam tanto na boa forma como na saúde.

Confira a sopa de Torloni:

Foto: Orzmud Alves

Sopa de abóbora com agrião

Ingredientes:

– 1 col. (sopa) de óleo vegetal (canola, girassol ou milho)

– 1 cebola média

– 2 dentes de alho

– 3 col. (sopa) de alho-poró

– 1 kg de abóbora descascada e picada

– 4 xíc. (chá) de água fervente

– Sal a gosto

– 1 col. (café) de noz-moscada em pó

– 1 col. (sopa) de salsa picada

– 1 col. (sopa) de cebolinha picada

– ½ xíc. (chá) de folhas de agrião

Modo de fazer:

Aqueça o óleo e refogue a cebola, o alho e o alho-poró. Acrescente a abóbora picada e refogue por dois minutos. Adicione a água e o sal. Cozinhe por 25 minutos. Espere esfriar e bata no liquidificador. Acrescente a noz-moscada. Retorne ao fogo por mais um minuto e polvilhe a salsa e a cebolinha. Desligue o fogo, coloque o agrião, abafe a panela e sirva morna.