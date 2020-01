Não manda nudes: 5 táticas melhores para se manter na dieta

A declaração da ‘musa fitness’ Gabriela Pugliese deu o que falar nesta segunda-feira (9). Em um vídeo do Snapchat, ela sugere que, para ficar firme na dieta, as mulheres façam uma “promessa” que consiste em tirar fotos nua e deixar com uma amiga. Se escorregar na dieta, a amiga está autorizada a publicar as nudes pela internet afora.

É claro que essa é uma ideia ruim. Primeiro que vazamento de nudes é assunto sério: já prejudicou a vida de muita gente, especialmente de mulheres, que são as principais vítimas desse tipo de crime. Então, mesmo que seja brincadeira ou piada, é ruim, não tem graça nenhuma.

Segundo que você quer mesmo suas nudes circulando aí por motivo de dieta? Não tem nada de errado em amar seu corpo, tirar fotos sensuais, fazer o que você quiser. Mas se for para as fotos do seu corpo maravilhoso circularem por aí, que sejam por motivos mais ~interessantes~, se é que você me entende…

E, finalmente, para que apelar para essa estratégia perigosa, se tem jeito mais inteligente de se manter firme no que você quiser, inclusive na dieta? Se você duvida, a gente lista aqui cinco jeitos de persistir nos seus objetivos. Força, miga!

1. Entenda os seus motivos

Então você quer perder alguns quilos, e por isso resolveu fazer dieta. Ou então quer escrever um livro, ou juntar dinheiro para comprar um carro, enfim. Ter clareza do seu objetivo e entender os porquês de você fazer o que faz torna tudo mais fácil. Se você quer emagrecer para caber em um vestido lindo, ou faz dieta para baixar seu colesterol, ter clareza dos motivos e visualizar os objetivos ajuda bastante na hora de optar por um pedaço de pizza a mais ou não.

2. Devagar, devagar…

Você quer perder 20 quilos? Eu também! Mas o caminho até lá é longo e pode ser tortuoso. Então que tal dividir seu objetivo em pedacinhos menores? Perder 4 quilos por mês ao longo de 5 meses é mais viável do que focar nos 20 quilos finais. Ou 2 quilos por mês durantes 10 meses… parcele seu objetivo final, e não desista se você tropeçar no caminho.

3. Presenteie-se

Que tal se presentear cada vez que você atingir ou ultrapassar uma meta? Emagreceu o tanto que você queria naquele mês? Dê para você mesma uma massagem, uma tarde no parque, um par de brincos novos… ou faça esse acordo com uma amiga, aquela para quem você não vai mandar nudes – uma presenteia a outra! Mas só quando as metas forem atingidas.

4. Seja gentil consigo mesma

Amiga, você vai falhar. Você vai escorregar na dieta, especialmente se a sua meta for ambiciosa. Para quê ser dura consigo mesma? Tente entender por que você falhou e recomece. Todo mundo está sujeito a errar, o bonito é levantar a cabeça e não desistir

5. Transforme a dieta ocasional em hábito

Não é fácil, a gente sabe. Mas melhor do que cortar calorias ou um tipo de alimento por um tempo, é se reeducar e comer direito para sempre. Emagrecer devagar e sempre é melhor do que perder 20 quilos em dois meses (e recuperar eles todos nos meses seguintes). A gente diz e é de coração: você é linda como é! Ame seu corpo, mude se quiser, mas faça tudo com carinho e respeito por você mesmo.