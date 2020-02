Melhor que nada: pratique exercícios físicos nem que seja deitada

Foto: Getty Images

Não dá mais para usar a preguiça como desculpa para o sedentarismo. Afinal, até mesmo nos dias em que o corpo insiste em não sair da horizontal é possível praticar alguns exercícios que contribuem com a queima de calorias. Abaixo, confira quatro sugestões do professor Rodrigo Silva, da academia Smart Fit (SP) e comece já!

· Faça três séries de 15 repetições para cada exercício. Repita o treino três vezes por semana

Elevação de quadril

Ilustração: Luda Lima

Deitada, pernas flexionadas e mãos ao lado do corpo. Eleve o quadril, descolando-o do chão, enquanto contrai a musculatura do bumbum e do abdome. Retorne ao início sem encostar a região lombar no solo.

Extensão de costas

Ilustração: Luda Lima

Deitada de bruços, pernas unidas e estendidas, braços flexionados e mãos no chão, próximas às orelhas. Inspire e direcione os ombros para trás, estendendo os braços. Deixe o pescoço alongado e o olhar à frente. Volte à posição inicial.

Abdução de quadril

Ilustração: Luda Lima

Deite de lado, com o cotovelo esquerdo no chão, a cabeça apoiada na mão, o braço direito na frente do tronco e as pernas semiestendidas. Eleve a perna de cima até ultrapassar o quadril. No final da série, mude de lado.

Flexão de joelhos

Ilustração: Luda Lima

Ainda deitada, pernas flexionadas e braços estendidos ao lado do corpo. Puxe as pernas flexionadas na sua direção, até aproximá-las do abdome, e retorne devagar.