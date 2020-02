Mais magra para as festas Réveillon

Líquidos ainda são a melhor opção para limpar o organismo

Aquele vestido comprado especialmente para as festas de fim de ano teima em não fechar? Não perca a esperança! Em poucos dias, dá para reduzir as suas medidas e fazer seu corpo caber direitinho na roupa. Basta ter disciplina e seguir à risca as dicas de alimentação da nutricionista Cristiane Novatto, da Clínica Dicorp, do Rio de Janeiro. Ela elaborou um cardápio de emergência para eliminar até 1,5 kg em apenas uma semana. É o suficiente para o traje cair melhor e deixar você curtir as ceias sem culpa.

– Use o mínimo de sal na comida. Assim, você retém menos líquido e desincha.

– Sabe aquela horinha vaga que você tem todos os dias? Coloque um CD de música agitada e dance pra valer! Isso queima calorias e ajuda a entrar no clima de festa.

– Deu vontade de comer fora de hora? Substitua o ataque à comida por um carinho em si mesma. Vale passar um hidratante cheiroso nas pernas, aplicar um batonzinho para melhorar o astral ou comprar a calcinha especial que será usada na noite de Ano-Novo.

– Beba, pelo menos, o dobro da quantidade de água que está habituada a beber.

Dispense o carro, o ônibus ou o metrô esta semana. Para onde for, saia mais cedo e vá a pé, nem que seja uma parte do trecho. Se desanimar, lembre-se do vestido quer usar na festa.