Invista no mix termogênico de canela, gengibre e chá verde para emagrecer

Kellen Cristina Xavier Benete, 22 anos, artesã, Guarulhos, SP

Foto: Alan Teixeira

Foi um vexame. No final de 2012, eu estava numa festa de aniversário e, na hora de cantar o parabéns, levantei com o meu filho no colo e voltei a sentar. E aí deu-se a desgraça: assim que joguei meus 107 kg sobre a cadeira, ela quebrou e eu me esborrachei no chão! Por sorte, meu menino não se machucou porque caiu sobre minhas gorduras. Todos no salão riram de mim, fazendo piadinhas. Nunca tinha sido tão humilhada em toda a minha vida. Era hora de encarar a realidade: eu não tinha mais condições de viver daquele jeito. E aquele constrangimento público deu o empurrão que faltava para que eu finalmente resolvesse cuidar de mim.

As outras meninas tinham vergonha de andar comigo

A verdade é que já nasci acima do peso, com 6 kg. E, durante toda a minha infância, comi muito mal. Como minha mãe trabalhava fora, era minha irmã que cozinhava para a gente, o que envolvia muita fritura e nada de verduras. E, para compensar o tempo que passava fora de casa, mamãe me deixava comer salgadinhos e doces. Não tinha como acabar bem, né?

Fui ficando cada vez mais gordinha e comecei a pagar o preço por isso. No colégio, as crianças faziam bullying comigo e até me excluíam de algumas atividades. Quando entrei no ensino médio, aos 14 anos, já pesava 75 kg. Era a fase de começar a ficar com os garotos e ninguém se interessava por mim. Muitas vezes, as meninas saíam e não me chamavam, por vergonha de andar comigo.

Não tirava fotos e mal me olhava no espelho

Segui engordando devagar e sempre, até que, na minha primeira gestação, em 2007, engravidei com apenas 16 anos e fui parar nos 96 kg. E continuei ganhando peso depois que minha filha nasceu: tive um período de depressão pós-parto que acabou me fazendo engordar mais e mais, pois passei a descontar minhas angústias na comida. E aí cheguei aos 103 kg.

Três anos depois, fiquei grávida de novo. Só que o médico me fez um alerta: se eu não emagrecesse, minha gestação seria de risco. Perdi 5 kg e correu tudo bem no parto. Mantive esse peso durante seis meses, mas depois ultrapassei meu próprio limite: entrei em 2010 com 107 kg!

Sabe o que é pior? Eu não me enxergava como realmente era. Não tirava fotos e mal encarava o espelho. Até que o acidente em que quebrei a cadeira na festa fez tudo mudar… E pra melhor. Naquele dia, decidi que era a hora de me mexer.

O primeiro passo foi me matricular em uma academia. Depois, consultei um endócrino que me pediu alguns exames. O resultado não foi nada bom: eu estava com pré-diabetes, triglicérides e colesterol em níveis alarmantes. Fiquei muito preocupada e decidi correr para brecar o prejuízo!

Minha família passou a comer melhor também!

Comecei a seguir à risca o cardápio que o médico me passou. Passei a consumir apenas 1.500 calorias por dia e cortei o carboidrato à noite, além de parar de comer frituras, refrigerantes e doces. Mas foi na internet, em um grupo de emagrecimento, que conheci meu grande aliado: um chá 3 em 1 com canela, gengibre e chá verde. Ele acelerou minha perda de peso!

Em sete meses, alcancei o meu objetivo: perdi 38 kg e recuperei a saúde! Meus exames deram todos normais e o médico me deu os parabéns! Agora tenho energia pra curtir meus filhos e acompanhá-los em festinhas sem me preocupar em quebrar uma cadeira. Me sinto bonita, confiante e saudável. E ainda consegui fazer minha família melhorar seus hábitos alimentares comigo!

A combinação termogênica de gengibre, canela e chá verde

O chá 3 em 1 que a Kellen usou na sua dieta é um poderoso combinado termogênico. Segundo a nutricionista Catarina Stocco, “a associação de chá verde, gengibre e canela favorece a perda de peso por possuir propriedades termogênicas, que aumentam o gasto energético”. Segundo a especialista, a recomendação de consumo é de quatro xícaras por dia, evitando tomar à noite para não prejudicar o sono. Confira as propriedades emagrecedoras dos três chás:

Gengibre: Melhora a digestão e o sistema imunológico e tem ação anti-inflamatória, o que favorece a perda de peso, pois o tecido de gordura é inflamado.

Canela: Além de ser termogênico, é digestivo e tem ação anti-inflamatória, ajudando a diminuir a inflamação do tecido de gordura. Reduz os níveis de açúcar no sangue.

Chá verde: Acelera o metabolismo e ajuda a queimar gordura corporal. Também previne doenças cardíacas e circulatórias.

Receita do chá da Kellen

Ingredientes

· 5 paus de canela

· 2 pedaços de 5 a 7 cm de gengibre

· 2 colheres (sopa) de chá verde em folhas • 1 litro de água

Modo de fazer

Em uma panela, adicione a canela, o gengibre e a água. Ferva por 3 minutos. Desligue e junte o chá verde. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos.

Cardápio inserido

