Giselle Itié conta segredos de sua dieta

Giselle perdeu 5 kg com disciplina

e força de vontade

Foto: Juliana Coutinho

Daqui a algum tempo, a feiosa Bela vai aparecer linda e provocante, com um corpo escultural. A atriz Giselle Itié já está preparadíssima para a volta da personagem que interpreta na trama Bela, a Feia, da Record.

A beldade está com tudo em cima, depois de perder 5 kg com uma reeducação alimentar. Ela confessa que fez alguns sacrifícios, como cortar os doces do cardápio e não comer carboidratos depois das 18h. Mas valeu a pena: com 1,72 m, está com 55 kg! “Hoje, eu não me privo mais. Mas se eu percebo que as roupas estão apertadas, dou uma enxugada no cardápio”, conta. A seguir, conheça os segredos de Giselle para chegar ao corpo ideal.

Giselle combateu o inchaço da TPM

“Eu retenho muito líquido! Essa é minha maior preocupação, ainda mais quando tô com TPM. Me sinto muito inchada”

Para combater o inchaço, Giselle bebe muita água e faz corrida e aeróbica. Também abusa dos chás (verde, branco e o chinês jinchen). E nada de sal! “Um dia, comi carne com muito sal, logo fiquei com bolsas nos olhos”, conta.

Elimine o inchaço de uma vez!

Tércio Rocha, médico endocrinologista com pós-graduação em medicina estética na França, dá dicas para combater o inchaço. “O chá de cavalinha e cabelo de milho é um ótimo diurético para quem incha muito”, aconselha Tércio.

Alimentos que devem ser cortados do seu cardápio



– Sal

– Molho shoyu

– Refrigerante light

– Álcool

– Frituras e gorduras

Nada de carboidrato depois das 18h



Segundo Tércio Rocha, ingerir carboidratos à noite engorda e envelhece. No jantar, fuja de…

– Pães e biscoitos

– Torradas

– Batata

– Inhame

– Mandioca

– Doces e chocolates

– Refrigerantes

– Leite e derivados