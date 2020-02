Gisele Bündchen conta que engordou 13 kg durante a gravidez

Gisele Bündchen é a estrela da capa da edição de dezembro da NOVA

Foto: Reprodução/NOVA

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu a todos ao aparecer rapidamente em forma após dar à luz ao seu primeiro filho, o pequeno Benjamin. Capa da edição de dezembro da revista NOVA, a top revela que, apesar da genética trabalhar ao seu favor, ela sempre está alerta quando o assunto é o seu corpo.

Antes de ser modelo, Gisele jogou vôlei. Há anos pratica ioga três vezes por semana e kung fu até nos feriados. Durante a gravidez, só suspendeu os treinos de artes macias duas semanas antes do parto. Engordou 13 kg. Mais do que nunca, passou na gestação a ser adepta da filosofia “Seu corpo é seu templo” e começou a cuidar mais da alimentação.

Hoje, guloseimas que adora, como brigadeiro e pipoca doce, entram no cardápio com moderação. “Fazer exercícios e me alimentar bem são coisas que me dão energia e me mantêm equilibrada”, afirma.

Depois do parto, natural e na banheira de casa, fez questão de amamentar e foi retomando os exercícios aos poucos. “Ainda estou em fase de adaptação, não voltei à minha rotina de antes.”

Foto: Reprodução/NOVA

Beleza

Quem é fã de cabelos ondulados como o de Gisele Bündchen ganha boas dicas do hair stylist Marco Antonio de Biaggi na NOVA. O especialista conta, por exemplo, como conquistar os fios como os de Ashley Greene, atriz da saga “Crepúsculo”.

Quem quiser copiar o estilo deve, em primeiro lugar, começar aplicando um spray térmico em todo o cabelo. O próximo passo é fazer babyliss largo sem prender, para não armar, e, na franja, colocar um bobe grande. Para finalizar, a dica é usar um creme anti frizz, como o Osis Magic, da fabricante Schwarzkopf.

