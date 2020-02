Dieta seca barriga: como se livrar dos pneuzinhos e eliminar até 4 kg em 1 mês

A alimentação ajuda, mas não faz milagre sozinha. É preciso praticar alguma atividade aeróbica!

Foto: Getty Images

Ela é sempre a última a nos abandonar quando resolvemos fazer dieta. Sim, estamos falando da teimosa gordura abdominal, também conhecida como pochete ou pancinha. Colocar os alimentos certos no prato é uma das melhores estratégias para dar um jeito nessa danada. De acordo com Simone Maia, nutricionista da academia Cia. Athletica, a alimentação é responsável por, pelo menos, 70% do acúmulo de gordura na região, que deve ser combatida não apenas por motivos estéticos. “Quem tem a circunferência abdominal acima de 88 cm corre mais riscos de desenvolver diabetes, pressão alta e problemas no coração”, alerta o nutricionista Gabriel Cairo Nunes.

Alimentos amigos da barriga enxuta

Integrais

Inibem a liberação de insulina, hormônio que estimula o corpo a armazenar gordurinhas.

Azeite de oliva

Rico em gordura monoinsaturada, ajuda a afinar a cintura.

Gengibre, canela e pimenta

Têm ação termogênica e estimulam a queima de gordura.

Vegetais verde-escuros

São fontes de fibras e reduzem a absorção de açúcares e gorduras.

Aveia

É rica em fibras solúveis, o que ajuda o intestino a funcionar direito todo dia.

Carnes magras e ovos

Turbinam a queima de calorias durante a digestão.

Siga durante um mês o cardápio elaborado por Ana Paula Machado Lins, nutricionista clínica funcional do grupo Nutricionistas Associadas, elimine 4 kg e acabe com a barriga: