Dieta low carb econômica: alimentos e dicas para fazer gastando pouco

Muito falada entre os que prezam por uma alimentação saudável, a dieta low carb tem conquistado cada vez mais pessoas. Composta por alimentos que são fontes de proteínas, gorduras boas e carboidratos complexos, ela traz inúmeros benefícios e ainda pode ser bastante econômica.

“A digestão das proteínas, gorduras e fibras é mais lenta que os carboidratos simples, como farináceos e açúcares, portanto promovem sensação de saciedade por mais tempo”, explica a médica nutróloga Marcella Garcez. Além disso, os alimentos low carb também favorecem o controle da diabetes, pois controlam os níveis de açúcar no sangue, e regulam a função intestinal, por serem ricos em fibras. “Eles também melhoram o perfil lipídico, já que o menor consumo de carboidratos simples (como arroz e farinha branca, ou legumes muito ricos em carboidratos, como batatas e cenouras) ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos e colesteróis circulantes, que reduz o risco de doenças cardiovasculares”, completa. Outra vantagem? São ótimas para quem quer emagrecer de maneira saudável.

Melhores apostas para uma dieta low carb

Como dissemos, a dieta low carb pode ser econômica, basta fazer as escolhas certas. As proteínas como ovos, carnes magras (como frango), peixes de águas frias, queijos brancos, iogurtes naturais e sementes oleaginosas são boas apostas para o início de uma dieta low carb. “Essa mudança na alimentação começa com a redução no consumo de açúcares adicionados e carboidratos farináceos. Grãos que dão em vagens, como feijões, lentilhas, ervilhas, grão de bico e soja, são as principais fontes de proteínas vegetais”, indica Marcella.

Além destes, também são boas apostas os carboidratos complexos, ou seja, todos os vegetais folhosos, como a alface, acelga, escarola, couve, repolho, rúcula, agrião e espinafre, pepino, brócolis, couve-flor, abobrinha, rabanete, nabo, chuchu e tomate. “Entre as frutas, as low carb são as cítricas, as vermelhas, pera e abacate”, aconselha a nutróloga – que reforça que elas devem ser consumidas na forma integral, e não como suco coado.

Por fim, Marcella também alerta que, por restringir o consumo de grupos alimentares, o ideal é consultar o médico de confiança par saber se não há contraindicações em adotar uma dieta low carb. “Também é indicado um profissional da nutrição para não correr o risco de adotar uma dieta monótona e insuficiente em nutrientes essenciais”, finaliza.