Dieta do vinagre: emagreça até 5 kg por mês

Vinagre balsâmico é ideal para temperar carnes

Vinagre emagrece! Sim, o bom e velho tempero que dá aquele toque de sabor aos alimentos ajuda você a entrar em forma. Pobre em calorias, ele melhora a digestão, diminui o colesterol ruim e ainda reduz o apetite.

O responsável pelos benefícios é o ácido acético, substância presente no vinagre. “Ele inibe a digestão de carboidratos e diminui o acúmulo de gordura localizada”, afirma a nutróloga Tamara Mazaracki. Além do mais, o consumo desse líquido poderoso reduz o pico de insulina (hormônio responsável por estabilizar os níveis de açúcar no sangue), mantendo a fome sob controle.

Nesta matéria, veja a maneira certa de como e quando ingerir o produto que aliado a um cardápio especial, irá ajudá-la a queimar até 5 kg por mês.



Formas de consumo

Tome, no máximo três colheres (sopa) de vinagre por dia. “Seja qual for o tipo, os efeitos são iguais”, afirma o nutrólogo Danny Jumes. Formas de ingestão:

Vinagre de maçã: antes das três principais refeições, dilua uma colher (chá) em 200 ml de água ou suco.

Outros tipos: use como tempero. “O de vinho tinto e o balsâmico são ideais para carnes, enquanto o de vinho branco combina com peixes”, indica a nutricionisa do Emagrecentro, Vivian Goldberger.

O mais poderoso

De todas as qualidades de vinagre, o de maçã é o que oferece mais vantagens ao organismo. Mais leve do que os seus colegas de prateleira, ainda melhora o processo digestivo. “Ele possui substâncias semelhantes às secretadas pelo estômago ao digerir os alimentos”, afirma Jumes.

A consequência: quando o corpo realiza uma boa digestão, recupera a capacidade de enviar ao cérebro o aviso de que está satisfeito e não quer comer mais. A opção orgânica desse alimento é tão poderosa que se encaixa na categoria de alimento funcional, pois previne e auxilia no tratamento de doenças ligadas às articulações, como artrite. “Ele tem ainda função antioxidante, retarda o envelhecimento precoce, ajuda na redução de colesterol e melhora a circulação sanguínea”, explica a nutricionista Noadia Lobão.

Para a sua segurança

Os especialistas alertam: o excesso de vinagre pode agredir a mucosa do estômago, causando irritações, sensação de queimação ou mesmo problemas gástricos. Logo, não se deve ultrapassar a medida de consumo recomendada, ou seja, três colheres (sopa) diárias. “Quem tem gastrite, úlcera, aftas e problemas gastrointestinais deve evitar o ácido acético presente no vinagre”, avisa a nutricionista Luciana Harfenist.

Cardápio

Cardápio de 1.200 calorias de Tamara Mazaracki com alternativas criativas para a ingestão de vinagre

SEGUNDA-FEIRA

Café da manhã

· 1 taça de salada de fruta

· 110 ml de iogurte desnatado

· 2 colheres (sopa) de granola

· 1 colher (chá) de mel

Lanche da manhã

· 200 ml de mate com 3 ameixas secas e 1 colher (chá) de vinagre de maçã

Almoço

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato (sobremesa) de salada de couve-flor, rúcula e beterraba temperada com vinagre e gotas de azeite

· 1 filé de peixe ao forno

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 3 colheres (sopa) de agrião refogado

Lanche da tarde

· 200 ml de suco de tangerina com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

Jantar

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 2 fatias de pão integral com 2 fatias de peito de peru, 1 de mussarela, 1 de tomate e 1 ovo

cozido fatiado

Ceia

· 1 kiwi

TERÇA-FEIRA

Café da manhã

· 200 ml de suco de laranja com 1 colher (sopa) de aveia e 1 colher (chá) de vinagre

· 1 pão integral

· 2 fatias de peito de peru

Lanche da manhã

· 1 barra de cereal de frutas

· 1 xícara (chá) de café com leite

Almoço

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato (sobremesa) de salada de chicória, palmito, rabanete e abacate com vinagre e azeite

· 1 filé de peixe cozido em molho de tomate

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 1 concha de feijão-preto

Lanche da tarde

· 1 iogurte com 1 colher (sopa) de uva-passa

Jantar

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato de sopa de músculo magro, cebola, tomate, mandioquinha, agrião e cheiro-verde

· 1/2 espiga de milho cozida

Ceia

· 200 ml de leite desnatado

QUARTA-FEIRA

Café da manhã

· 1 ovo cozido

· 200 ml de suco de acerola com 1 colher (sopa) de linhaça e 1 colher (chá) de vinagre de maçã

Lanche da manhã

· 10 amêndoas

Almoço

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato de alface, rúcula, agrião e tomate com vinagre e azeite

· 1 posta de atum grelhado

· 2 colheres (sopa) de purê de mandioca

· 3 colheres (sopa) de espinafre refogado

Lanche da tarde

· 200 ml de mate sem açúcar com 1 colher (chá) de vinagre de maçã e 4 ameixas secas

Jantar

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 pão integral com 2 fatias de mussarela, 3 de tomate e orégano

· Salada de folhas verdes à vontade

Ceia

· 1 xícara (chá) de abacaxi em cubos com folhas de hortelã

QUINTA-FEIRA

Café da manhã

· 1 pão integral

· 1 maçã

· 2 fatias de queijo de minas

· 200 ml de suco de laranja e couve, 1 colher (chá) de vinagre e 1 de linhaça

Lanche da manhã

· 1 iogurte light

Almoço

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato de alface, pimentão e tomate com 1 colher (sopa) de semente de gergelim

· 2 filés de frango assados

· 2 colheres (sopa) de purê de batata

· 1/2 berinjela assada

Lanche da tarde

· 1 banana amassada com 1 colher (sopa) de aveia

· 1 xícara (chá) de chá verde

Jantar

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· Omelete de 2 ovos com 1 fatia de queijo de minas e 1 fatia de peito de peru

· 1 torrada integral

Ceia

1 maçã

SEXTA-FEIRA

Café da manhã

· 1 iogurte desnatado com 2 colheres (sopa) de granola

· 1 kiwi

· 1 xícara (chá) de chá ou café

Lanche da manhã

· 1 copo de suco de melão com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

Almoço

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato de brócolis, alface, milho, pimentão, cebola e tomate com vinagre e azeite

· 1 bife de alcatra grelhado

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 1 concha de feijão-preto

Lanche da tarde

· 1 barrinha de cereal

· 1 xícara (chá) de chá verde

Jantar

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato de sopa de legumes variados com carne

· 1 fatia de pão integral

Ceia

· 1 copo de leite desnatado batido com 6 morangos

SÁBADO

Café da manhã

· 1 xícara (chá) de café com leite

· 200 ml de suco de pera com 1 colher (sopa) de aveia e 1 colher (chá) de vinagre de maçã

Lanche da manhã

· 200 ml de mate com 3 ameixas secas e 1 colher (chá) de vinagre de maçã

Almoço

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato de macarrão com molho de tomate e legumes (brócolis, abobrinha, berinjela, cenoura e azeitonas) e 1 colher (sobremesa) de parmesão ralado

· 1 peito de frango grelhado

Lanche da tarde

· 1 iogurte natural desnatado batido com 1 fatia de abacaxi

Jantar

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 3 colheres (sopa) de carne magra moída

· 1 concha de grão-de-bico

· 1 prato de repolho e cenoura

Ceia

· 1 laranja

DOMINGO

Café da manhã

· 200 ml de suco de uva com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 2 ovos mexidos

· 1 xícara (café) de café

Lanche da manhã

· 200 ml de água de coco

Almoço

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato de folhas verdes, rabanete, pepino, palmito e azeitonas

· 2 coxas de frango cozidas sem pele

· 2 colheres (sopa) de quinua

· 3 colheres (sopa) de purê de abóbora com salsinha

Lanche da tarde

· 1 torrada com queijo branco

· 1 copo de mate com 1 colher (chá) de mel e 1 de vinagre

Jantar

· 100 ml de água com 1 colher (chá) de vinagre de maçã

· 1 prato de canja de galinha com cenoura, cebola, alho, arroz e cheiro-verde

· 1/2 espiga de milho

Ceia

· 1 iogurte light