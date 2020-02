Dieta do chá gelado

Aproveite o verão e opte pelos chás

gelados. Você emagrece e mantém

o corpo hidratado

Foto: Getty Images

Todo mundo está careca de saber que chá ajuda a secar a silhueta. Mas ter de tomar a bebida quente às vezes pode não ser a coisa mais agradável do mundo, principalmente quando faz um calor daqueles… Que tal, então, apostar na versão gelada do chá? Além de refrescante, ela é ainda mais poderosa para o emagrecimento!



“O líquido frio causa um choque térmico, o que obriga o organismo a gastar mais calorias para equilibrar a temperatura”, afirma a nutricionista Viviah de Andrade, do Rio de Janeiro, que cuida de famosas como Isis Valverde. Foi ela quem criou o cardápio, fácil de ser seguido. Combinado aos chás, fará você emagrecer 6 kg por mês. “Para não desanimar, é permitido, uma vez por semana, um “dia de lixo”, para comer o que quiser”, diz Viviah.

Uma erva para cada hora

Como cada chá produz um efeito diferente, o nutricionista Carlos Frederico, do Espaço Débora Pinto, do Rio de Janeiro, dá a dica para potencializar o resultado: “Pela manhã, beba chás energéticos (verde, preto, vermelho e mate). À noite, prefira os sem cafeína, como o de camomila”.

Nove plantas amigas da dieta

1. Camomila

Calmante, diminui a ansiedade e contribui para uma boa noite de sono.

2. Chá branco

Extraído de folhas novas e brotos, tem 40% mais antioxidantes que o chá verde, substâncias que combatem o envelhecimento.

3. Chá preto

Também vem da Camelia sinensis. Rico em cafeína, estimula o metabolismo e a queima de calorias.

4. Chá verde

Extraído da Camelia sinensis, é diurética, combate os radicais livres e acelera o metabolismo.

5. Chá vermelho

Conhecido como o “detonador de gordura”. Por ter cafeína, deixa o metabolismo rápido e acelera o gasto de energia.

6. Ginseng

Tem ação energética e antioxidante. Contraindicada para hipertensos.

7. Hibisco

Seu chá é digestivo e combate a retenção de líquidos, importante para a perda de peso.

8. Mate

Considerada a versão brasileira do chá verde, ajuda a reduzir a absorção de gorduras no intestino.

9. Oliveira

Estudos garantem que suas folhas são três vezes mais potentes que o chá verde no emagrecimento. Também tem antioxidantes.