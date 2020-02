Dieta das cores deixa Camila Pitanga com aquele corpão!

Após a maternidade a estrela está ainda

mais em forma graças à dieta e aos

exercícios físicos

Foto: João Cotta / Rede Globo

Belíssima, magra, cheia de curvas e poderosa! É o mínimo que se pode dizer de Camila Pitanga, protagonista da novela global das 6, Cama de Gato. Para dar vida à batalhadora Rose, a musa se preparou bastante e, como sempre, não descuidou da beleza.

Depois de mostrar toda sensualidade e um corpão escultural como a garota de programa Bebel de Paraíso Tropical (2007), ela se afastou da TV para se dedicar integralmente à filhinha Antonia, de 1 ano e 5 meses. E agora voltou à TV com tudo em cima.

Aos 32 anos, 1,70 metro e 58 quilos, muito bem distribuídos, Camila revelou os seus segredos de beleza e boa forma. Supersaudável, ela segue a chamada dieta das cores, rica em frutas, legumes e verduras, orientada pela nutricionista Regina Sarmento, do Rio. Com o objetivo de manter o peso e não passar fome, a artista se baseia em uma lista de alimentos coloridos e come a cada duas horas.

Quando precisa “secar” mais rapidamente, a beldade recheia o prato com folhas, sempre verdes e orgânicas, livres da ação de agrotóxicos. No período em que não pretende ou precisa ficar tão magrinha, a gata abusa dos alimentos na cor amarela, vermelha e laranja, como cenoura, goiaba, morango, tomate e outros. “Eu me alimento corretamente o ano todo. Acho mais fácil restringir o que não é saudável do que sair comendo tudo, engordar e depois correr atrás do prejuízo”, disse Camila ao site OFuxico.