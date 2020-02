Dieta da farinha de maracujá

A casca da fruta reduz o nível de açúcar

no sangue e diminui a absorção de

gordura

Foto: Dreamstime

Quem acha que o maracujá serve apenas para sucos e doces está perdendo a oportunidade de conhecer uma poderosa arma de emagrecimento.

Além de diminuir os níveis de açúcar no sangue, a casca da fruta bloqueia a absorção de gorduras e prolonga a sensação de saciedade. “Claro que a eficácia do tratamento será maior se associada a uma dieta adequada e a hábitos de vida mais saudáveis”, alerta a nutróloga Daniela Hueb.

Confira os benefícios da farinha de maracujá e aprenda prepará-la!

Casca poderosa…

É rica em fibra

Todo mundo sabe que as fibras ajudam a melhorar o funcionamento do intestino, né?

Ajuda a emagrecer

No estômago, a pectina da casca do maracujá se transforma em uma espécie de gel não digerível, dificultando a absorção de carboidratos. Dessa forma, você se sentirá satisfeita com uma porção menor de comida.

Facilita a eliminação de toxinas

Acumuladas, as toxinas produzidas pelo nosso corpo prejudicam o funcionamento dos órgãos, emperrando sua dieta.

Protege o organismo de doenças

Além de ser um ótimo complemento para quem tem diabetes, a casca do maracujá também evita problemas do coração.

… e repleta de nutrientes!

Cálcio

Favorece a contração muscular e fortalece ossos e dentes.

Ferro

Previne anemia e aumenta o pique.

Fósforo

Também deixa os ossos mais resistentes, além de melhorar a memória, a circulação sanguínea e a oxigenação das células.

Vitamina B3

Atua na produção de hormônios, diminui a ansiedade, ajuda no crescimento das crianças e protege as paredes do estômago.