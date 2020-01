Consumir bebida alcóolica engorda?

Tem gente que diz que sim, outros negam de pés juntos. Mas a verdade é que o consumo de bebida alcóolica realmente provoca o aumento de peso. “Cada grama de álcool fornece aproximadamente sete calorias. No caso de uma caipirinha, por exemplo, além das calorias da dose de álcool, deve-se somar as da fruta e do açúcar acrescentados à preparação”, conta a nutricionista Deborah Torci.

Não é apenas na balança que o consumo excessivo de álcool provoca danos. Segundo a profissional, o álcool é uma substância tóxica tanto para o fígado como para o cérebro. Quando consumido em excesso, ele atrapalha a absorção de micronutrientes, além de agredir a mucosa gástrica, piorando os sintomas da gastrite em quem já é suscetível a esta irritação, e favorecer a perda de massa magra.

De olho na balança

“As bebidas alcóolicas podem ser consideradas carboidratos puros. Para se ter uma ideia, cada latinha de cerveja equivale a um pão francês! E quanto mais destilada a bebida, mais calórica ela é. Por outro lado, as bebidas com menor teor alcóolico, como a cerveja, costumam ser consumidas em maior quantidade”, comenta a nutricionista. Para evitar o ganho na balança, algumas dicas valem ouro.

– Fuja de bebidas que contenham leite condensado, creme de leite e açúcar.

– Prefira vinhos e espumantes, que são menos calóricos. “Além disso, tendemos a bebê-los em menor quantidade quando comparados à cerveja”, comenta Deborah.

– Intercale o consumo da bebida alcóolica com goles de água.

– Se a bebida é tomada com gelo, capriche na quantidade para diluir o teor alcóolico.

– Para eliminar as calorias ingeridas com a bebida, a melhor opção é a

prática de atividade física no dia seguinte.

Limpe seu organismo

Que tal começar o dia tomando um suco verde para repor os nutrientes e promover a desintoxicação? Lembre-se de beber logo em jejum! “O ideal é incluir ingredientes como agrião e mel, pois eles contêm substâncias que ajudam a eliminar as toxinas do organismo”, conta Deborah.

– Procure se alimentar da forma mais natural possível, consumindo peixes e frutos do mar (ricos em zinco), ovos, frutas, verduras e legumes – grandes fontes de antioxidantes que combatem os radicais livres formados pelo álcool.

Saborosos e sem álcool

Para inovar nas receitas e fugir do teor etílico, experimente o mojito sem álcool ou as águas aromatizadas. Eles têm graça, sim! E ainda podem dar um charme especial para festas ou refrescar nos dias mais quentes. Aprenda a fazer!