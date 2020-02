Conheça os benefícios da musculação

Texto: Emagreça fazendo musculação com dicas de Women’s Health

Foto: Reprodução/WOMEN’S HEALTH

A musculação é destaque na edição de maio de 2012 da revista WOMEN’S HEALTH. Apenas 21% das mulheres realizam treino com peso duas ou mais vezes na semana. Se você está fora desta lista, saiba que essa modalidade de treino é a melhor maneira de exterminar a gordura geral do corpo.

Não se preocupe em ficar musculosa como um homem. “O sexo feminino não tem constituição para isso”, explica José Maria Santarem, fisiatra, reumatologista e diretor do Instituto Biodelta de Ensino e Pesquisa, em São Paulo. O segredo para um bom treino são repetições médias, com 70 a 80% da capacidade máxima.

Porém, cuidado para não pegar pesado logo no começo. Faça um treino de adaptação e use as máquinas nos primeiros meses – elas são mais seguras do que barras ou anilhas. Além disso, cuidado com a dieta: muitas mulheres, na empolgação, cortam substâncias essenciais para a manutenção do músculo, como a proteína. Também mire seus pontos problemáticos: quanto você perde é tão importante como onde.

Dieta

Texto: Trocas vantajosas ajudam a emagrecer

Foto: Reprodução/WOMEN’S HEALTH

Cortando aquele item tentador da dieta, você pode economizar uma quantidade enorme de calorias, proteger sua saúde e entrar em forma bem mais depressa do que imagina. Na edição de maio de 2012 da revista WOMEN’S HEALTH, você vai descobrir, por exemplo, que trocar a carne vermelha pelo peixe grelhado acelera o metabolismo das gorduras no intestino, ajudando a emagrecer.

A picanha oferece, em média, 140 calorias por fatia de 100g, ante 100 do peito de frango ou do filé de peixe magro. Mas, se levar em conta que em churrascos se consome muito além disso, você pode deixar de ingerir mais de 500 calorias ao ficar longe de carnes e dos acompanhamentos gordos.