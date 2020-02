Conheça o treino e a dieta para perder 1 kg em 2 dias

Será que em um spa as pessoas passam o dia inteiro comendo alface? E com relação a ginástica, será que precisam se exercitar na maior parte do tempo? Conversamos com especialistas do Spa Sete Voltas, o preferido das famosas, em Itatiba, no interior de São Paulo, para revelar que não é preciso passar fome nem malhar feito louca para ter resultado.

O segredo deles, como em qualquer plano de emagrecimento, está na combinação de atividade física com alimentação equilibrada e garra. Claro que ficar num local onde você não tem acesso à geladeira facilita, mas dá para seguir um programa de spa em casa durante o fim de semana e sentir a diferença já na segunda-feira.

Convidamos Francine Lazarine e Maria de Paiva, nutricionistas do Sete Voltas, para elaborar um cardápio de 1.000 calorias que fosse bem simples de preparar em casa. Alexandre Ferreira, coordenador da academia do local, criou uma série de exercícios fáceis e eficazes para complementar o programa. Com ele, dá para você perder 1 kg em dois dias. Quer começar já?

Deu fome? Tenha sempre frutas secas e frescas, que enganam o estômago. Quem ama doces pode comer banana com aveia e granola

Dia 1

8:00h: Café da manhã

1 copo de leite desnatado

Café com adoçante

1 fatia de pão integral

1 col. (sob.) de requeijão light

09:00h às 10:00h

Ginástica localizada e caminhada

10:00h

1 maçã

11:00h: Lanche da manhã

1 gelatina diet

1 biscoito salgado integral

14:00h: Almoço

1 prato grande de salada de folhas com nabo

1 filé de frango grelhado

1 prato (sobremesa) de legumes

1 laranja

17:00h: Lanche da tarde

2 biscoitos integrais

1 colher (sob.) de patê de atum light

1/2 pera

1 copo de suco de melancia

20:00h: Jantar

1 prato grande de salada de folhas variadas

1 bife sem gordura de carne vermelha grelhado

1 prato (sob.) de brócolis ao vapor

1 gelatina diet

Dia 2

8:00h: Café da manhã

1 copo de iogurte desnatado

1 prato (sob.) de mix de frutas com 1 col. (sopa) de granola

1 copo de suco de melão com adoçante

9:00h às 10:00h

Ginástica localizada e caminhada

10:00h

1 iogurte desnatado

11:00h: Lanche da manhã

1 gelatina diet

2 castanhas- do-pará

14:00h: Almoço

1 prato grande de folhas variadas com cenoura ralada

1 filé de peixe grelhado com molho de limão

2 fatias de abobrinha grelhada

2 fatias de berinjela grelhada

1 pêssego

17:00h Lanche da tarde

1 torrada integral

1 col. (sopa) de ricota

1 copo de suco de maracujá com adoçante

1/2 maçã

20:00h: Jantar

1 prato grande de salada de folhas variadas

Omelete de 3 claras e 1 gema com 3 fatias de peito de peru

1 prato (sobremesa) de vagem

1 fatia pequena de melancia

Aprenda os exercícios

Atenção: todos os movimentos devem ser feitos em 2 séries seguidas de 12 repetições cada uma!

1. Aquecimento

Intercale três minutos de corrida leve e dois minutos caminhando, até somar 15 minutos.

2. Panturrilha

Deixe as pontas dos pés num degrau e desça os calcanhares abaixo da linha do degrau. Volte à posição inicial.

3. Ombros

Com um saquinho de 1 kg em cada mão, deixe os braços para baixo, colados ao corpo, e levante-os na lateral até a altura dos ombros.

4. Bíceps

Com os saquinhos nas mãos, mantenha os braços para baixo, colados ao corpo. Dobre os cotovelos à frente do corpo até os saquinhos chegarem perto do ombro.

5. Tríceps

Levante os dois braços em direção ao céu e segure um saquinho com as duas mãos. Desça o saquinho com os braços juntos até a nuca. Os cotovelos ficam apontados para frente. Não tensione os ombros.

6. Bumbum e pernas

Com os pés afastados e paralelos, agache formando um ângulo de 90 graus – sem arrebitar o bumbum!

7. Barriga

Deite com os joelhos flexionados e coloque as mãos no pescoço. Levante o tronco, tirando os ombros do chão. Retorne à mesma posição. Coloque a força na barriga. Quando subir, solte o ar pela boca e, na volta, puxe o ar pelo nariz.

8. Caminhada

Depois da ginástica localizada, caminhe durante 30 minutos.