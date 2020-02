Conheça a dieta que fez Juliana Knust perder 19 kg após a gravidez

Toda semana Juliana Knust faz sessão de bambuterapia

Foto: Agnews e Divulgação/Rede Globo

Quem assiste a Juliana Knust em “Fina Estampa”, com seus 54 kg muito bem distribuídos em 1,63 m até esquece que, há pouco mais de um ano, a atriz estava com 19 kg a mais na balança.

No fim da gestação de Matheus, hoje com 1 ano e 4 meses, Juliana estava tão ansiosa, que acabou descontando tudo na comida. Conclusão: engordou muito mais do que deveria. Vaidosa, assim que foi liberada por sua médica, seis meses após o parto, correu literalmente atrás do prejuízo. “Tive que ralar! Não foi fácil. Entrei num esquema de correr, fazer exercício e fechar a boca”, conta a bela.

Além de alimentação balanceada, treino diário acompanhado por sua personal trainer, Claudia Passos, que intercala musculação com trabalho aeróbico, Juliana também usufruiu as maravilhas no mundo da estética.

Toda semana, faz sessão de bambuterapia, massagem que utiliza a planta para desfazer nódulos de gordura localizada, além de drenagem linfática associada ao Cellutec e ao Accent, para combater a flacidez.

Mas esta não é a primeira vez que ela tem problemas com a balança. Aos 15 anos, depois de engordar 10 kg para viver a rechonchuda Laura, de “Malhação”, Juliana também sofreu para voltar ao peso normal. “Fiquei duas semanas num spa, mas, depois disso, meu metabolismo mudou muito. Hoje, tenho que me cuidar. Não posso extrapolar, porque engordo! Tenho o rosto redondo e fico logo com bochechas (risos)”.

Confira o poderoso cardápio de Juliana

Café da manhã

· 1/2 mamão papaia com 1 colher (sobremesa) de farinha de linhaça

· 1 fatia média de queijo branco

· 1 copo (250 ml) de chá vermelho

Lanche da manhã

· 6 morangos

· 1 copo (250 ml) de chá vermelho, verde ou branco

Almoço

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 1 concha pequena de lentilha

· 1 abobrinha com carne moída

Lanche da tarde

· 2 torradas integrais com pasta de atum e maionese light

· 1 copo (250 ml) de chá vermelho, verde ou branco

Jantar

· 2 colheres (sopa) de suflê de couve-flor

· 1 filé de peito de frango grelhado

· 1 prato (raso) de folhas verde-escuras, tomate e champignon à vontade

· 1 colher (sopa) de azeite de oliva