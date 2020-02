Como perder barriga de maneira natural

Dê adeus aos seus pneuzinhos

Foto: Getty Images

Perder barriga é o sonho de quase toda mulher. Mas lipoaspiração não cabe em qualquer bolso (sem contar que qualquer cirurgia envolve riscos à saúde). Ainda bem que os medicamentos fitoterápicos evoluíram. Hoje, com um pouco de força de vontade, dá para se despedir dos pneuzinhos com segurança e sem gastar muito.

“Por serem naturais, quase todo mundo pode usar as pílulas, com exceção de crianças, grávidas, mulheres que estão amamentando e idosos”, afirma Fátima Ramos, especialista em fitoterapia pela Unifesp e membro da Sociedade Brasileira de Fitomedicina. Não surpreende as drágeas coloridas terem virado febre fora do Brasil. Veja a seguir as substâncias que provocam o efeito de uma lipo em sua silhueta.

Elimine a barriga!

Acabe com a fome de leoa

– Use: Caralluma Fimbriata, espécie de cacto encontrado na região da África, Índia, Arábia, sul da Europa e Afeganistão.

– Vantagens: É considerado um dos melhores inibidores de apetite, porque aumenta a sensação de saciedade. Além disso, não tem efeitos colaterais – ou seja, nada de passar a noite em claro, acordar mal-humorada ou afundar em depressão.

– Preço médio: R$ 40*.

Acelere o metabolismo

– Use: Citrus Aurantium, extraído da laranja amarga.

– Vantagens: Ativa o metabolismo, promovendo maior gasto de energia. Também queima gorduras, evita a má digestão e aumenta a disposição, pois estimula a liberação de adrenalina. Como não afeta o sistema cardiovascular, ainda protege você da insônia e dos riscos de infarto e derrame.

– Preço médio: R$ 45*.

Corte os quilos do pão, da pizza, do macarrão

– Use: Faseolamina (Phaseola Vulgaris), extraída do feijão branco.

– Vantagens: Reduz a absorção de carboidratos, queima gordura localizada e melhora o funcionamento do intestino.

– Preço médio: R$ 40*.

*preço pesquisado em junho/2010

**as pílulas não devem ser consumidas juntas e podem ser encontradas somente em farmácias de manipulação