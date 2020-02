Como emagrecer até 6 kg em um mês

Não deixe o estresse te derrubar e engordar

Stress? Vá com calma!

Sinais

Acordar durante a noite, sentir cansaço de dia, ter dificuldade de concentração e apetite seletivo para determinados alimentos, como doces e carboidratos, notar aumento de gordura, especialmente no abdome.

Causas

A oscilação hormonal faz com que o organismo perca o equilíbrio físico e psíquico. E na busca da tranquilidade e do conforto perdidos, ocorrem os picos de ansiedade que levam a pessoa a comer mais, principalmente gordura e açúcar.

Solução

Investir em métodos que aliviam a tensão, como ioga. Mudar a alimentação e fazer atividade física aeróbica de 3 a 4 vezes por semana para elevar o bem-estar.

Dieta ideal

Se você é estressada, precisa de uma rotina alimentar para acabar com os picos de ansiedade e manter a insulina sob controle. Portanto, coma a cada 3 horas. Fique longe de carboidratos simples (farinha e açúcar brancos) e invista em alimentos com fibras solúveis, como berinjela, lentilha e maçã (fazem o corpo absorver mais devagar o açúcar, segurando o apetite) e vegetais verde-escuros, que são ricos em vitamina do complexo B, para equilibrar o sistema nervoso.

Sonolência é um sintoma típico do metabolismo lento

Metabolismo lento? Acelere a queima, já!

Sinais

Cansaço, fraqueza, sonolência e aumento do colesterol.

Causas

Emagrecer e engordar várias vezes descontrola o metabolismo e o corpo tende a retornar ao peso mais elevado. O hipotireoidismo (deficiência dos hormônios da tireoide) também gera o problema.

Solução

Checar se a saúde está ok, alimentar-se a cada três horas e fazer exercícios regularmente – aeróbico, para queimar gordura, e localizado, para ganho de músculos (a chamada massa magra acelera o metabolismo).

Dieta ideal

Comer proteína (carnes e ovos) diariamente, para formar músculos, ingerir carboidratos integrais e evitar gorduras e doces.

Na TPM, evite cair na tentação dos doces

TPM? Mais equilíbrio

Sinais

Retenção de líquido, excesso de sono e aumento de apetite com predileção por doces.

Causas

A diminuição dos níveis hormonais (progesterona e estrogênio) provoca retenção de líquido e inchaço. O inchaço altera o metabolismo e aumenta o apetite especialmente por chocolates e guloseimas. Resultado: ganho de peso.

Solução

Diminuir o consumo de sal, cafeína, cigarro e fazer exercícios físicos. A drenagem linfática auxilia no processo de redução da retenção de líquidos, combatendo o inchaço.

Dieta ideal

Inclua no cardápio alimentos ricos em cálcio (leite e derivados), vitamina D (peixe e laranja), vitamina B6 (granola, aveia) e magnésio (castanhas, nozes e vegetais verde-escuros). Beba bastante água e chás de ervas.

