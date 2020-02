Cardápio de dieta para quem belisca o tempo todo

Damascos são frutas secas liberadas

Foto: Getty Images

O dia tem 24 horas, das quais pelo menos oito nós passamos dormindo. Se você é do tipo que passa as outras 16 com alguma comida na boca, então precisar adotar uma nova dieta, ainda mais se a seleção dos lanchinhos não tem muitos itens saudáveis.

Já que você não vai abandonar o hábito de beliscar, fracione as refeições. “O almoço deve ter menos calorias para os lanches da tarde não prejudicarem a dieta”, diz a nutricionista Mariana Escobar, mestre em bioquímica pela UFRS, em entrevista à revista WOMEN’S HEALTH.

Além disso, nesses lanches, dê preferência a frutas, sucos, água de coco, uva passa e damasco seco.

“Frutas hídricas como melão, melancia e abacaxi têm baixa caloria. Iogurtes leves sempre são bem-vindos, enquanto os cereais devem ser consumidos com moderação pela alta quantidade de carboidrato e açúcar”, avalia Marlise Ptrick Stefani, nutricionista e consultora da Nutritécnica, no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo uma sugestão de cardápio para quem curte beliscar:

Café da manhã

Pão integral com queijo branco e suco de melancia

Lanche da manhã 1

Damasco seco

Lanches da manhã 2

Limonada

Almoço

Filé ao molho madeira, arroz integral, purê de mandioquinha e rúcula com cenoura

Lanche da tarde 1

Água de coco

Lanche da tarde 2

Uva passa

Jantar

Pene ao sugo, filé de frango grelhado e folhas verdes com rabanete

Ceia

Iogurte de frutas

E lembre-se sempre: fracionar a alimentação não significa passar o dia beliscando guloseimas. Esse é o hábito que atrapalha a perda de peso.

O importante é fazer escolhas saudáveis, evitando opções carregadas de açúcar, gorduras e sal, e estipular horários tanto para as refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) como para os lanchinhos – estratégicos para quebrar o jejum de mais de três horas.

*Com informações da BOA FORMA