Cápsula de cártamo e água de coco ajudam a emagrecer

Suany mede 1,64 m e foi dos 118 kg para os 66 kg

Foto: Hugo Santarem, Pixel Imagem / Arquivo pessoal

“No banheiro, olhando para a privada, tentava forçar o vômito e nada. Não era a primeira vez que fazia isso. Eu não tinha bulimia, doença que se caracteriza justamente por esse comportamento. Mas queria ter! Era uma adolescente gorda, complexada e revoltada.

Na época, na minha cabeça, eu era a pessoa mais gorda do mundo. Virei especialista em dieta. Tentava todas – e em todas fracassava. Roubava remédios para emagrecer da minha mãe, ficava dias sem comer, até vinagre tomei. Mas não teve jeito. Com 1,64 m de altura, cheguei ao meu limite quando atingi os 118 kg!

As desilusões amorosas viravam quilos extras

Demorou para eu descobrir por que essas loucuras não funcionavam. Hoje eu sei. O problema era que eu fazia tudo aquilo só para os outros gostarem de mim. Cada fora que eu levava se transformava em quilos a mais na balança. E, olha, eu tomei muito fora nessa vida! Só namorei uma vez, aos 14 anos, e nem acho que essa relação foi um namoro de verdade. De resto, era uma desilusão atrás da outra. Cansei de ouvir que não queriam ficar comigo porque eu era gorda. Se não diziam nada, minha cabeça inventava motivos piores!

Uma dessas desilusões – a última! – acabou comigo. Me interessei por um cara do trabalho e, como sou tímida, uma amiga contou para ele. Não demorou para os colegas descobrirem e eu virar motivo de piada. O recado que recebi? “Manda essa garota se tocar.” Fiquei arrasada. Mas não engordei. Ao contrário, fiz uma dieta absurda em que só comia verduras, frutas e sopa, e passei dos 115 kg da época para 69 kg. Só que nem assim o conquistei.

Depois disso, mudei de emprego e o pior aconteceu: engordei tudo e mais um pouco. Fui para os 118 kg! Passando fome, ansiosa, voltei a compensar toda a minha frustração na comida.

Suany ficou linda e saiu na capa da revista SOUMAISEU!

Foto: Reprodução Revista SOUMAISEU!

Emagreci para caber no vestido de madrinha!

Depois dos 49 kg ganhos em menos de um ano, em novembro de 2010, resolvi mudar. Meu irmão tinha marcado a data do casamento dele para maio deste ano e me pediu para ser madrinha e cantar na festa. Eu precisava estar bonita! Fiquei feliz com o convite, mas senti um frio na espinha na mesma hora. Onde acharia um vestido manequim 52? O pedido dele foi o empurrãozinho que faltava. Dessa vez, eu faria a dieta por mim e sem loucuras. Eu ia comer direito!

Comecei o regime em janeiro. Pesquisei e bolei um cardápio bem magro, mas com todos os grupos de alimentos. Passei a comer seis vezes por dia e em pequenas quantidades. Quando batia aquela vontade louca de enfiar o pé na jaca, mastigava uma cenoura crua até a vontade ir embora. Também descobri que as cápsulas de óleo de cártamo e a água de coco me ajudariam a acelerar o metabolismo. Essas duas coisas viraram sagradas na minha rotina. Tomava duas cápsulas antes do almoço e do jantar e água de coco pela manhã e depois da aula de spinning da academia, que comecei em fevereiro. Perdi 10 kg no primeiro mês!

Agora os homens correm atrás de mim!

No dia do casamento, em maio, estava com 82 kg. Mesmo querendo emagrecer mais, foi incrível. Sentia a admiração das pessoas quando me viam. Isso me incentivou a chegar ao final da dieta, em agosto, quando a balança apontou 52 kg a menos do que em janeiro. Aí, procurei uma nutricionista para me ajudar a manter o peso. Agora não vai ter efeito sanfona!

Não exagero quando digo que minha vida mudou tanto quanto meu guarda-roupa. Parei de me esconder das pessoas, estou mais falante, extrovertida, vaidosa e até loira fiquei. Tudo o que escondi em 25 anos estou mostrando agora. E os homens notaram a diferença, viu? Os que antes me esnobavam agora correm atrás de mim. Estou feliz e poderosa!”

Óleo de cártamo e água de coco: mistura poderosa!

O que é o óleo de cártamo?

Conhecido também como açafroa ou safflor, trata-se de um óleo extraído das sementes da planta Carthamus tinctorius L, ricas em polifenóis e ácidos graxos essenciais – que só conseguimos por meio da alimentação, já que nosso organismo não os produz.

Como ele ajuda na dieta?

O óleo de cártamo acelera o metabolismo e ajuda a gastar mais calorias. “O corpo é obrigado a usar a gordura acumulada como combustível”, explica a nutricionista Francine Schimidt. Funciona como um detergente contra a gordura e dificulta a absorção dos lipídios dos alimentos.

“O óleo funciona muito bem quando você faz atividade física, porque aumenta a quebra de gordura localizada, principalmente a abdominal”, completa a nutricionista Fernanda Machado. Na versão em cápsulas, deve ser tomado 30 minutos antes das principais refeições.

E por que tomar água de coco?

“Com a quebra das gorduras pelo óleo, ela facilita a eliminação de líquidos e toxinas”, diz Francine. Isso manda as gorduras embora do organismo pela urina e diminui o inchaço. Além disso, a água de coco ajuda no funcionamento do intestino e tem baixo valor calórico. Segundo a nutricionista Luana Stoduto, um copo de 100 ml tem apenas 10 calorias e é uma ótima pedida para os intervalos entre as refeições, porque engana a fome. Mas cuidado: por ser rica em potássio, a bebida pode causar aumento de pressão se consumida em excesso. Por isso, beba também muita água mineral para diluir a substância.

