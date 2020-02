Azeite ajuda a perder 5 kg em duas semanas

O óleo extraído da oliva combate as gordurinhas!

Foto: Dreamstime

Que tal começar 2012 sarada? Uma pesquisa das universidades Reina Sofía (Espanha) e Cambridge (EUA) revelou que uma dieta rica em gordura monoinsaturada – chamada de MUFA – reduz a gordura abdominal. E sabe onde encontrar essa substância? No azeite!

A nutricionista Giovanna Arcuri, de São Paulo, confirma: “o óleo extraído da oliva combate a gordurinha que insiste em prejudicar os contornos do corpo”. Seguindo o cardápio elaborado por

ela, você pode secar 5 kg em apenas duas semanas!



Conheça os vários tipos de azeite

Antes de começar sua dieta, conheça as classificações do azeite de acordo com o sabor, o aroma, a acidez e o processo de extração. Assim, você escolhe o da sua preferência:

· Comum: mistura azeite refinado com azeite de oliva virgem. Mais barato, é usado em frituras.

· Orgânico: o destaque está no processo de produção, que não deve ter agrotóxicos.

· Virgem: sua acidez pode chegar a 2% – e esta é a principal diferença entre ele e o azeite extravirgem. Seu uso é comum na indústria, onde ainda é misturado a outros azeites.

· Extravirgem: tem menos de 0,8% de acidez. Ideal para temperar saladas e finalizar pratos, pois tem melhor aroma e sabor mais forte.

Emagreça sem esforço

A nutricionista Giovanna Arcuri elaborou este cardápio para você incluir o azeite na alimentação e, assim, perder até 5 kg em apenas 14 dias!

SEGUNDA-FEIRA

Café da manhã

· 1 copo de leite de soja

· 1 fatia de pão integral com 1 fio de azeite

Lanche da manhã

· 1 figo

· 1 colher (chá) de mel

Almoço

· 2 colheres (sopa) de arroz

· 1 concha de feijão

· 1 filé de pescada

· 2 colheres (sopa) de repolho e tomate refogados em 1 colher (sopa) de azeite

· Salada de folhas verdes com palmito, cenoura e 1 colher (sobremesa) de azeite

Lanche da tarde

· 1 copo de suco de melão

· 2 biscoitos integrais

Jantar

· 1 prato de salada de alface

· 2 colheres (sopa) de atum

· 1 fatia de queijo branco

· 1 colher (sobremesa) de azeite

· 1 pão sírio

· 1 copo de suco de maracujá

TERÇA-FEIRA

Café da manhã

· 1 copo de suco de laranja batido com 2 folhas de agrião

· 2 torradas integrais

· 1 colher (sopa) de ricota com azeite e orégano

Lanche da manhã

· 1 cacho de uva

Almoço

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· Brócolis

· 1 filé de frango grelhado

· 3 colheres (sopa) de vagem

· 1 prato de folhas verdes com repolho-roxo, limão e azeite

Lanche da tarde

· 1 iogurte desnatado

· 1/2 xícara (chá) de granola

Jantar

· 1 prato de sopa de legumes com carne branca

· 1 fatia de pão integral com 1 fio de azeite

· 1 copo de suco de melancia

QUARTA-FEIRA

Café da manhã

· 1 copo de suco de melancia

· 1 fatia de pão integral

· 1 fatia de peito de peru

Lanche da manhã

· 1 mamão papaia

· 1 castanha-do-pará.

Almoço

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· Cenoura

· 1 filé de pescada ao molho de tomate

· 1 alcachofra com azeite

· 1 prato de folhas verdes com tomate, queijo branco e molho de iogurte, ervas e azeite

Lanche da tarde

· 1 iogurte desnatado

· 1 colher (sopa) de gérmen de trigo

Jantar

· 1 pão sírio com rúcula e 2 tomates

· 1 ovo mexido feito no azeite

· 1 copo de chá gelado de erva-cidreira

QUINTA-FEIRA

Café da manhã

· 1 xícara (chá) de leite desnatado

· 1 fatia de pão integral com 1 colher (sobremesa) de azeite

Lanche da manhã

· 6 morangos

Almoço

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· Brócolis

· 1 filé de frango grelhado no azeite

· 3 colheres (sopa) de escarola refogada

· 1 prato de alface com cenoura, 3 rabanetes, azeite, sal e limão

Lanche da tarde

· 1 copo de água de coco batida com 1 fatia de melão

· 1 colher (sopa) de linhaça

Jantar

· 1 batata-doce assada com 1 colher (chá) de azeite

· 1 prato de espinafre, cenoura, tomate, azeite, sal e limão

SEXTA-FEIRA

Café da manhã

· 1 copo de suco de mamão com laranja e cenoura

· 2 torradas integrais com 1 fio de azeite

Lanche da manhã

· 1 pera

· 1 noz

Almoço

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 2 colheres (sopa) de grão-de-bico

· 1 filé de peixe grelhado

· 3 colheres (sopa) de brócolis refogado com azeite e alho

· 1 prato raso de almeirão com abacaxi, 1 fatia de queijo branco, azeite e sal

Lanche da tarde

· 1 copo de suco

Jantar

· 1 fatia de maçã verde

· 1 fatia de pão integral

· 1 hambúrguer grelhado

· 1 colher (sopa) de requeijão light

· 1 fio de azeite

· 1 copo de chá de erva-doce

SÁBADO

Café da manhã

· 1 copo de leite batido com 1 banana

· 1 fatia de pão integral com 1 fio de azeite

Lanche da manhã

· 1 salada de frutas

Almoço

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 1 concha de feijão

· 1 filé de carne grelhada

· 2 colheres (sopa) de abóbora

· 1 prato de alface, tomate, beterraba, azeite, limão e sal.

Lanche da tarde

· 1 iogurte desnatado

· 1 torrada integral com geleia

Jantar

· Omelete de 2 ovos com espinafre

· 2 fatias de peito de peru

· 1 prato com folhas verdes, 1 maçã, azeite e limão

· 1 copo de suco abacaxi com gengibre

DOMINGO

Café da manhã

· 1 copo de suco de morango com laranja

· 1 fatia de pão de centeio

· 1 colher (sopa) de requeijão light

· 1 colher (sopa) de azeite

Lanche da manhã

· 1 maçã

Almoço

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 1 filé de peixe assado com azeite

· 3 colheres (sopa) de espinafre refogado com azeite

· Salada de rúcula, agrião, tomate, cenoura, molho de soja, azeite e limão

Lanche da tarde

· 1 banana assada com canela

Jantar

· Salada de alface, pepino, tomate, 2 palmitos

· 2 fatias de peito de peru com 1 colher (chá) de azeite

· 1 fatia de pão integral

· 1 copo de suco de tangerina