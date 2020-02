Aposte na vitamina de frutas e aveia para eliminar o inchaço e emagrecer

Danielle Danzi, 24 anos, empresária, São Paulo, SP

Foto: Alan Teixeira

Eu estava com 102 kg e fingia que não era comigo. O excesso de peso já me trazia problemas sérios de saúde e eu empurrava a obesidade literalmente com a barriga. Sabe quando a gente não quer enxergar? Até que um dia fui ao médico com uma colega que eu via como uma pessoa gorda. No consultório, descobri que ela pesava apenas 3 kg a mais do que eu. Fiquei chocada! E caí em mim: eu era, sim, uma mulher obesa! Não dava mais pra me enganar: eu tinha que retomar o controle do meu corpo e da minha vida.

Aos 13 anos, já pesava 78 kg!

Como toda criança, eu adorava doces. E comia pra valer, principalmente bolacha recheada! E esse péssimo hábito trouxe uma consequência: com 10 anos, eu já era uma menina bem gordinha. Aos 13, pesava 78 kg!

Minha mãe me levou a um endocrinologista e ele receitou um daqueles remédios fortes para emagrecer, que tiram o apetite. A medicação era tão pesada que eu precisava tomar uma fórmula calmante para ficar bem. Tomei esse remédio por mais de um ano e perdi

15 kg sem sofrimento. Uau!

Aí, aos 15 anos, conheci meu namorado, que hoje é meu marido, e contei que tomava essa medicação. Ele me incentivou a parar. Larguei o remédio, mas como eu estava com os mesmos hábitos alimentares, ganhei 33 kg nos anos seguintes!

E não ficou por aí: aos 19 anos, engravidei e cheguei aos 102 kg depois do parto. Foi então que descobri que estava com pressão alta por causa do sobrepeso. E aí aconteceu o episódio com minha colega no consultório médico. Aquilo me fez rever minha atitude diante da vida. Resolvi que ia mudar aquela situação para recuperar minha saúde e minha autoestima.

Comecei a fazer dieta em segredo

Eu não queria contar a ninguém sobre meus planos de emagrecer porque tinha medo de falhar. Além disso, não estava preparada para receber tantas cobranças de pessoas da minha família – eu já me cobrava demais.

Eliminei 12 kg no primeiro mês!

Por isso, no início de 2010, discretamente, comecei pegando leve nos doces e melhorando minha alimentação. Fui sozinha ao mercado, comprei leite desnatado, aveia e outros alimentos integrais pra mudar meu cardápio. Também passei a comer a cada três horas.

Eu sabia que a aveia dá saciedade e regula o intestino, o que era ótimo pra mim. Então, tive a ideia de criar uma vitamina com aveia, leite desnatado e uma fruta. Foi excelente: sentia que a fome diminuía nas refeições seguintes. Assim, fui perdendo peso gradativamente.

Além disso, como meu intestino passou a funcionar direitinho, o inchaço na minha barriga também diminuiu bastante! E eu já não atacava mais o armário atrás de bolachas, doces e salgadinhos como antes.

Troquei os doces pelo brigadeiro falso!

Logo no primeiro mês, eliminei 12 kg. Foi incrível! Me sentia mais leve, com mais disposição e menos cansaço. Mas eu ainda sentia muita vontade de comer doces. Para compensar, às vezes eu comia cookies integrais e preparava uma receita que aprendi com uma amiga: o brigadeiro falso! (veja receita abaixo) E assim fui conseguindo levar a dieta sem cair em tentações.

Em abril deste ano, eu tinha despachado 27 kg no total! Aí, como meu corpo parou de emagrecer só com a reeducação alimentar, passei a ir à academia e já eliminei outros 7 kg! Hoje não tomo mais nenhum remédio para pressão, tenho disposição para caminhar e até comecei a correr. Não sofro mais com a compulsão alimentar e, finalmente, me olho no espelho e me sinto uma pessoa completa, feliz.

Xô, inchaço!

O principal ingrediente da receita da Dani é a aveia. Ela tem diversas propriedades que ajudam a eliminar o excesso de peso. “A aveia é rica em fibras, que trazem saciedade”, garante a nutricionista Roseli Ueno Ninomya. Além disso, essa vitamina também conta com as fibras das frutas, que, somadas às da aveia, melhoram o fluxo intestinal e ajudam o corpo a desinchar. “Quando falamos em regular o intestino, isso significa eliminar todos os resíduos de que o corpo não precisa. Então, podemos dizer que ela ajuda a tirar o inchaço do corpo”, explica a nutricionista. Entre as frutas que podem ser usadas na vitamina, a especialista indica o morango e a maçã, que “melhoram a circulação sanguínea e favorecem a eliminação de líquidos pelo organismo”.

Receita da vitamina

Ingredientes

1 copo de leite desnatado + 2 colheres (sopa) de aveia + 1 fruta

Modo de fazer

Bata tudo no liquidificador e sirva.

Dica da nutricionista:

Pode usar a fruta que quiser, contanto que não ultrapasse a quantidade de um pires raso.

Versão turbinada

Para intensificar o efeito da vitamina, use frutas que também ajudem a desinchar, como a maçã e o morango.

Quando tomar

Prefira consumir a bebida no café da manhã ou no lanche da tarde. “Como ela vale por uma refeição, não consuma nada com a vitamina.”

Receita do brigadeiro fake

Ingredientes

1 banana-nanica + 4 colheres (chá) de leite desnatado em pó + 1 colher de cacau em pó + 5 gotas de sucralose

Modo de fazer

Coloque a banana sem casca no micro-ondas por 1 minuto. Adicione o leite desnatado em pó, o cacau e a sucralose e misture bem.

Cardápio inserido

O cardápio da Danielle Café da manhã · 1 copo da vitamina OU 1 iogurte + 1 xícara de café + 1 porção de fruta com aveia + 1 fatia de pão integral. Dica da nutricionista: Se o intervalo entre o café da manhã e o almoço for de 3 horas, tudo bem ficar sem o lanche. Mas se o tempo sem comer for maior, recomendo um lanche da manhã, que pode ser um iogurte ou uma fruta. Almoço · 3 colheres (sopa) de arroz integral + 2 colheres (sopa) de feijão + 1 pedaço pequeno de frango + legumes e/ou salada à vontade. Lanche da tarde · 1 fruta OU 1 iogurte OU 1 barra de cereal OU cookie integral Dica da nutricionista: Indico comer no máximo duas unidades do cookie integral porque eles tendem a ser mais calóricos. Lanche pré-academia · 1 barra de cereal OU 1 fruta Dica da nutricionista: Nunca pule esse lanche se for se exercitar. Muitas pessoas preferem ficar sem comer antes da atividade física, pensando que vão emagrecer mais, o que não é verdade. Fazer exercícios sem comer aumenta a chance de passar mal. Jantar · 1 lanche de pão integral com queijo branco light e tomate OU 1 omelete OU 1 prato de sopa. Dica da nutricionista: Prefira sopa de legumes e inclua saladas nessa refeição.

