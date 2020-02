Água emagrece!

A água provoca a liberação de um hormônio

que faz comer menos nas refições

Foto: Getty Images

A água hidrata o organismo, faz bem para a pele e para os cabelos, repõe as energias e… afina a silhueta! Sim, esse líquido sem coloração, sabor ou cheiro ajuda a emagrecer! A ótima notícia é resultado de uma pesquisa científica realizada por estudiosos da Universidade Virginia Tech (Estados Unidos).

Após três meses de avaliação, os cientistas concluíram que quem faz dieta e consome água antes das principais refeições diárias pode perder até 2 kg a mais em comparação a quem segue o mesmo cardápio, mas não ingere a bebida antes de se alimentar. Entenda, a seguir, como o estudo foi realizado, aprenda a tirar proveito da fantástica novidade e descubra outras formas de consumir esse verdadeiro elixir da beleza para entrar em forma.

Entenda a pesquisa

O estudo

Um grupo de 48 pessoas com idades entre 55 e 75 anos fizeram a mesma dieta durante 12 semanas. Apenas metade dos voluntários foram orientados a ingerir entre dois e três copos do líquido antes das principais refeições: café da manhã, almoço e jantar.

A conclusão

Quem consumiu água antes de se alimentar perdeu, em média, 7 kg. Já o outro grupo secou cerca de 5 kg, ou seja, 2 kg a menos. Segundo a nutricionista Fernanda Granja, o resultado pode estar relacionado ao efeito saciante desse líquido poderoso. “A água provoca a liberação de colecistoquinina (CCK), hormônio relacionado ao controle do apetite. Ao tomá-la antes de comer, o indivíduo perde a fome na hora da refeição”, explica ela.

O que você pode fazer?

Para emagrecer tomando água, invista num cardápio rico em alimentos saudáveis e, meia hora antes do café da manhã, do almoço e do jantar, beba de dois a três copos de água.

Quanto beber por dia?

Recomenda-se que o indivíduo consuma, em média, dois litros de água diariamente. No entanto, de acordo com Fernanda, cada pessoa necessita de uma quantidade específica do líquido. Para chegar a essa medida, multiplique 30 mililitros por seu peso. Uma mulher de 70 kg, por exemplo, deve ingerir 2,1 litros de água. Confira o cálculo para chegar a esse resultado:

Exemplo:

30 x 70 = 2100 mililitros (ou seja, 2,1 litros)