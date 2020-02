A sopa que ajuda a queimar gordura

Quem não quer secar 3 kg em seis dias?

Sopa de gengibre com cenoura! Eis o caldo que afinará sua silhueta. Afinal, o gengibre aumenta a temperatura corporal e acelera o metabolismo, queimando 20% a mais de gordura do que o normal. Mas como ninguém aguentaria se alimentar só com esse prato, a nutricionista Edina Sakamato associou a sopa emagrecedora a um cardápio* especial com outros 11 caldos nutritivos para você secar até 3 kg em seis dias. No entanto, ele só pode ser seguido por uma semana. Caso queira retomá-lo, aguarde sete dias. Confira!

2ª feira

Café da manhã

– 1 fatia de pão integral e 1 fatia de queijo branco

– 150 ml de suco e laranja batido no liquidificador com 1/2 cenoura e 1 colher (sopa) de linhaça Lanche

– 1 mexerica ponkan

Almoço

– Minestrone de soja

Lanche

– 1 ameixa Jantar

– Sopa de espinafre e lentilha Ceia

– 1 xícara (chá) de chá de camomila com canela

3ª feira

Café da manhã

– 2 torradas integrais com geleia sem açúcar

– 200 ml de suco de soja de maçã

Lanche

– 1 goiaba

Almoço

– Sopa de gengibre com cenoura

– Salada de folhas à vontade

– 2 colheres (sopa) de arroz integral

– 2 colheres (sopa) de feijão

– 1 filé de salmão grelhado

Lanche

– 2 damascos

– 2 castanhas-do-pará

Jantar

– Sopa nutritiva

Ceia

– 1 xícara (chá) de chá de erva-doce

A dieta só pode ser seguida durante uma semana

4ª feira

Café da manhã

– 1 minipão francês integral na chapa

– 150 ml de água batida com 1/4 de mamão, 1/2 banana e 1 colher (sopa) de linhaça

Lanche

– 1 maçã

Almoço

– Sopa de tomate

Lanche

– 1 fatia de abacaxi

Jantar

– Sopa de legumes

Ceia

– 1 xícara (chá) de chá de hortelã e anis-estrelado

5ª feira

Café da manhã

– 1 fatia de pão integral, 1 fatia de peito de peru, 2 rodelas de tomate e orégano

– 200 ml de suco de clorofila com limão

Lanche

– 1 banana Almoço

– Caldo de tomate e laranja

– Salada de folhas

– 3 colheres (sopa) de arroz com lentilha

– 1 filé de frango grelhado

Lanche

– 1 pera

Jantar

– Sopa desintoxicante

Ceia

– 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

O cardápio possui um total de 1.200 calorias

6ª feira

Café da manhã

– 4 cookies integrais

– 200 ml de chá de camomila com canela

Lanche

– 1/2 mamão papaia

Almoço

– Canja com arroz integral

Lanche

– 1 taça de salada de frutas

Jantar

– Sopa campestre

Ceia

– 1 xícara (chá) de chá de melissa e casca de laranja

Sábado

Café da manhã

– 2 torradas integrais com patê de atum

– 200 ml de suco de abacaxi com hortelã

Lanche

– 1 caqui

Almoço

– Caldo de espinafre

– Salada de folhas

– 3 colheres (sopa) de arroz integral com quinua (a medida é igual para os dois ingredientes)

– 1 lata de atum em água

Lanche

– 2 ameixas secas

Jantar

– Sopa de aveia light

Ceia

– 1 xícara (chá) de chá de jasmin.

*Mulheres amamentando, grávidas, diabéticos e hipertensos devem consultar um especialista antes de seguir o cardápio indicado.