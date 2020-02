A série de exercícios de Fernanda Souza

Para não cair na rotina, Fernanda reveza modalidades aeróbicas e de musculação, com natação, surfe e ginástica com elástico

Foto:Valéri Trabanco / Ilustrações: Luísa Azevedo

Além de abolir doce, frituras, ebibda alcoólica e farinha branca do cardápio, Fernanda Souza segue um rigoroso treino de exercícios físicos para manter a boa forma.

O personal trainer da estrela, Claudio Baiano (RJ), não dá mole para a moça. “Ela alterna um treino na areia da praia, que enrijece pernas no bumbum; corrida com cinturão, que queima gordura; musculação, para definir; Power Plate, uma plataforma vibratória que emagrece e elimina calulite; e ioga, para melhorar postura, flexibilidade e concentração, entrega o expert. Veja a seguir o programa do corpo perfeito de Fernanda. Ele pode ser realizado diariamente com 4 séries de 10 repetições para cada exercício.

Ilustrações: Luísa Azevedo

1. Em pé, de costas para uma cadeira, pernas abertas e alinhadas com o quadril. Coloque os dois calcanhares em cima do cabo de vassoura. Sente na cadeira e levante.

2. Em pé, pernas alinhadas com o quadril, pés apontados para fora, formando um “V”. Segure o cabo de vassoura apoiado nos ombros. Sente e levante da cadeira.

Ilustrações: Luísa Azevedo

3. Em pé, sobre o colchonete, e de frente para a cadeira. Suba na cadeira com um dos pés e desça com o mesmo pé. Se desejar, use o cabo de vassoura como bengala para facilitar a subida. Repita com o outro pé.

4. Apoie as duas mãos na ponta da cadeira, projetando o corpo para fora dela. Flexione os cotovelos e estique-os. Para não correr o risco de acidentes, apoie a cadeira em uma parede.

Ilustrações: Luísa Azevedo

5. Coloque as mãos e as pontas dos pés no colchonete, estenda os cotovelos e mantenha o corpo elevado como se fosse fazer flexão. Segure a posição contraindo o abdome por 30 segundos. Depois, desça o corpo flexionando os cotovelos e conte 5 segundos.

Ilustrações: Luísa Azevedo

6. Em pé, braços para baixo e cotovelos estendidos. Segure o elástico e faça 20 movimentos rápidos de abrir e fechar os braços.

7. Em seguida, levante os braços, alinhe-os com os ombros e repita o movimento por mais 20 vezes.