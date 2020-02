A dieta que controla a ansiedade

Será que é fome mesmo ou só vontade de comer um doce?

Foto: Dreamstime

Ansiedade engorda! Toda vez que você se estressa, seu cérebro recebe um aviso de que algo está errado. “O organismo, então, reage aumentando os níveis de cortisol, hormônio que multiplica as células de gordura e descontrola o apetite”, explica o endocrinologista Luciano Giacaglia. Logo, para saciar a fome, as pessoas investem em alimentos ricos em carboidratos (massas e pães) e açúcares (doces). Afinal, eles estimulam a produção dos hormônios do prazer – dopamina e serotonina.

Mas, se é impossível driblar o estresse, como controlar a ansiedade sem inflar? A saída está em uma dieta rica em aminoácido triptofano, magnésio e vitamina B6. “Essas substâncias também aumentam a produção de serotonina. Porém, estão em alimentos que não engordam”, ensina a nutróloga Tamara Mazaracki. Conheça então a dieta que contém esses ingredientes e seque até 8 kg por mês.

Ansiedade é uma doença?

Em princípio, não se trata de uma patologia. “Contudo, pode se tornar uma caso passe a atrapalhar o cotidiano da pessoa”, afirma Vladmir Bernick, psiquiatra do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Os sintomas do problema podem surgir de duas formas: psíquica (angústia, aperto no peito, malestar) e funcional orgânica (falta de ar, rosto quente).

Emoções que fazem você comer mais

1. À espera de alguma resposta importante ou quando se privam de fazer algo de que gostam, as pessoas tendem a sentir um vazio emocional. “Em geral, confundem esse sentimento com fome”, explica Bernick.

2. O indivíduo costuma, erroneamente, pensar: ‘Como trabalho muito e sofro demais, mereço comer’. “Ou seja, o alimento é a recompensa mais fácil. Assim, todos acabam recorrendo a ele”, diz o psiquiatra.

O que os ansiosos…

… devem comer e beber

· Leite e derivados (queijo, iogurte)

· Peixe e frango

· Cereais integrais (aveia, arroz)

· Folhas verdes (alface, espinafre)

· Tomate

· Água de coco

· Frutas como banana e abacate

· Linhaça e semente de gergelim

… precisam evitar

· Chá verde

· Café

· Refrigerantes escuros

· Açúcar refinado

· Guaraná em pó

· Gorduras e frituras

· Derivados da farinha e trigo branca

Aproveite para incluir no cardápio sucos que aliviam o estresse e, consequentemente, a ansiedade

Foto: Dreamstime

Sucos e chás que combatem o estresse

Sucos

1. No liquidificador, bata 250 ml de água de coco, 1/2 banana, 10 folhas de hortelã e 1 colher (sopa) de linhaça. Beba duas vezes ao dia – de manhã e à tarde.

2. No liquidificador, bata 1 copo de suco de caju, 6 morangos, 1 folha de couve, 1 folha de alface e 1 colher (sopa) de aveia. Ingira, no máximo, duas vezes ao dia – de manhã e à tarde.

3. No liquidificador, bata 1 colher (sopa) de hibisco solúvel, 1 pedaço de batata yacon, 1 xícara (chá) de chá pronto de melissa e 1 copo de água de coco. Tome três copos do suco distribuídos ao longo do dia.

Chás

1. 1 colher (chá) bem cheia de uma destas ervas: camomila, erva-doce, cidreira, hortelã, folhas de maracujá ou alecrim + Água fervente + Mel + Canela em pó. Cubra a erva com a água num recipiente e deixe-o tampado de três a cinco minutos. Coe e adoce com o mel. Acrescente a canela em pó. Beba de três a quatro xícaras (chá) por dia, uma delas sempre antes de se deitar.

2. 1 punhado de melissa, mulungu, java, oliveira e bugre + 1 litro de água. Coloque as ervas na água e deixe ferver por 20 minutos. Coe e tome uma xícara (chá) cinco vezes ao dia.

Dieta para secar 8 kg por mês

Café da manhã: 1 copo de leite de soja ou desnatado + 1 colher (sopa) de farinha de chia ou amaranto + 1 colher (sobremesa) de farinha de linhaça + 1/2 mamão papaia + 1 colher (sobremesa) de semente de abóbora (Bata tudo no liquidificador e beba.)

Às 10H: 1 maçã com casca + 2 castanhas-do-pará + 1 fruta seca (uva-passa, ameixa, damasco)

Almoço/Jantar: 2 colheres (sopa) de grão-de-bico temperado com azeite + 3 colheres (sopa) de arroz integral + 2 colheres (sopa) de feijão + 2 filés de peixe grelhado (três vezes na semana) + 2 filés de frango grelhado (duas vezes na semana) + 2 bifes (duas vezes na semana) + 1 verdura refogada + Salada verde variada (com azeite extravirgem, vinagre de maçã e sal light)

Sobremesa: 1 fatia de melão ou 1 pote de gelatina diet

Às 16H: 1 pote de iogurte com 1 colher (sopa) de farinha de linhaça + 1 fruta + 1 fatia de queijo branco + 1 fatia de pão integral

Às 22H: 1 copo de leite de soja + 1 colher (sobremesa) de semente de girassol + 2 colheres (sopa) de gelatina diet pronta (Bata tudo e beba.)