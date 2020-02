A dieta do óleo de coco

Andrea saiu dos 95 kg e conquistou os desejados 78 kg

Foto: Alan Teixeira / Arquivo Pessoal

“Sempre chamei a atenção por ser alta. Tenho 1,84 m. E isso piorou quando comecei a engordar. Meu marido tem o costume de comer muita besteira, como salgadinhos, doces e frituras. Eu o acompanhava.

Atingi meu peso máximo em 2005, aos 27 anos. A balança acusou 102 kg. Foi nessa época que me casei. Aí, quando me vi nas fotos do meu casamento, quase tive um treco: estava redonda, sem forma, toda inchada! Fiquei horrorizada!

Depois de um ano de casamento, meu marido ficou desempregado e decidimos tentar a vida no Japão. Embarcamos em 2006.

Fora do Brasil, tive que adaptar a minha rotina. Passei a andar de bicicleta e, sem me dar conta, praticava exercícios diariamente! Também tomava muitos chás, sempre sem açúcar. Além disso, passei a substituir os doces por gelatinas. Assim, logo consegui emagrecer.

Só não imaginava que seria tão difícil controlar a gula quando voltasse a morar no Brasil. Retornei em julho de 2007. Em poucos meses, engordei praticamente tudo de novo. Fui parar nos 95 kg!

Mas dessa vez não deixei o tempo passar. Ao pesquisar maneiras naturais de perder peso, encontrei uma reportagem sobre os benefícios emagrecedores do óleo de coco. Investi nisso!

Meu apetite por doces diminuiu



Quando comprei meu primeiro vidro de óleo de coco, em janeiro deste ano, duvidava de sua eficácia. Como sabia que o coco é uma fruta calórica, tive receio de engordar ainda mais ao consumir o óleo.

Antes de dar a primeira colherada, fiz uma pesquisa em blogs sobre emagrecimento. Também conversei com pessoas que já tinham experimentado o óleo de coco. Todos me falaram muito bem. Decidi arriscar. Passei a ingerir duas colheres de sopa por dia, uma no lanche da manhã e outra no lanche da tarde. O sabor é delicioso!

Assim que comecei a tomar o óleo, senti que meu apetite diminuiu e a sensação de saciedade aumentou. Aí, por mais que eu ainda sentisse vontade de comer, conseguia controlar o impulso da gula com facilidade.

Depois de tomar as colheres de óleo de coco por dez dias, ficou claro que eu estava comendo menos, principalmente doces, os grandes vilões.

Como nunca levou minha vontade de emagrecer a sério, meu marido continuava devorando pizzas, frituras e outras besteiras na minha frente. Ele queria que eu abandonasse a dieta ou que começasse no dia seguinte. Nem pensar! Me mantive firme. Sabia que era preciso ter força e vontade para conseguir emagrecer.

Minha maior alegria foi ver meu manequim passar do 48 para o 44 em oito meses. Isso me animou muito! Quando entrava nas lojas, pedia peças GG para ter o prazer de trocar por um número menor. Cheguei, enfim, aos 78 kg, meu peso atual. Me senti vitoriosa com essa conquista!

Andrea emagreceu tanto que foi parar na capa da SOUMAISEU!

Foto: Reprodução revista SOUMAISEU!

Agora planejo usar biquíni!



Mesmo depois de emagrecer os 17 kg, não deixei de ter vergonha das fotos do meu casamento. Mas hoje é diferente. Sei que aquela Andrea gordinha é coisa do passado.

Agora sinto orgulho por ter conseguido emagrecer. Me tornei uma mulher linda, supersaudável e com a autoestima lá em cima! Antes, ficava horrorizada ao me olhar no espelho. Hoje eu adoro! Quando passo em frente a uma vitrine, por exemplo, fico feliz ao ver o meu reflexo!

Meu quadril largo me incomodava muito, mas isso não é mais problema! Depois que emagreci, me apaixonei pelas curvas que ganhei. Me sinto um mulherão, sabe?

Além disso, também estou bem mais vaidosa: faço as unhas toda semana, cuido diariamente da minha pele, faço luzes loiras no meu cabelo e adoro escolher roupas da moda.

O fato é que agora sei do que sou capaz. E tenho muitos planos. Minha próxima meta é atingir os 70 kg para desfilar de biquíni na praia. Para isso, continuo tomando o óleo de coco todos os dias. Afinal, foi graças a ele que cheguei até aqui!”