7 dicas práticas para perder peso junto com o seu marido

A cumplicidade faz com que seja mais fácil manter os bons hábitos.

Foto: Getty Images

1. Caminhar sozinha é bom, mas com ele pode ser melhor!

Um bom incentivo para sair do sofá é chamar seu marido para dar uma volta depois do trabalho. Observe a região do seu bairro. Com certeza você encontrará uma pracinha ou avenida arborizada para fazer com ele um percurso agradável. Aproveite o horário de verão para sair no fim do dia. E lembre-se da garrafinha de água!

2. Descubra com ele outros prazeres além da comida

Churrasquinho em família é uma delícia, né? O problema é quantos eventos desse tipo você costuma frequentar… Sobremesas e alimentos gordurosos sabotam a dieta que vocês fizeram durante dias! Se o fim de semana for cheio de festas, sugira ao marido trocar a pizza com cerveja da sexta por um cinema. Ou vá direto para a dica 3!

3. Faça mais sexo

Tem jeito mais gostoso de emagrecer? Esse tipo de “exercício a dois” elimina até 250 calorias a cada 30 minutos. Se a noite promete, fique atenta à refeição que vier antes: comer demais antes de transar diminui o tesão. Que tal jejuar por algumas horas?

4. Mude os hábitos devagar

Para emagrecer, é recomendável trocar o arroz branco pelo integral, e seu marido pode torcer o nariz no início. Mas, aos poucos, dá para incluir carnes mais magras e outros alimentos saudáveis na dieta. Troque refrigerantes por sucos naturais e invista em receitas menos calóricas, pelo menos durante a semana. Incentive-o a comer a cada três horas – e faça o mesmo!

5. Fuja dos alimentos proibidos

Crie uma lista de alimentos proibidos e não os compre! Amendoim com cerveja é ótimo, mas vicia. Quem aguenta parar depois de um punhado? Prefira petiscos magros!

6. Tome água antes de cada refeição

Ingerir no mínimo 2 litros de água pode fazer você e seu marido economizarem 200 calorias por dia. Que tal combinar com ele de tomar um copo de 300 ml antes de cada refeição? A água preenche o estômago e aumenta a saciedade. Um estudo americano revela: pessoas que tomam água antes de comer perdem peso 30% mais rápido. Dica para quem adora um chopinho: antes de virar o copo, mate a sede com água!

7. Coma sem ver TV

Todo mundo come sem perceber na frente da televisão. Isso é mais comum ainda depois que as crianças vão dormir. Respeitem os horários das refeições e converse com seu marido sobre a importância de ter a família reunida ao menos na hora do jantar. E desligue a TV!