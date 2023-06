7 alimentos que auxiliam na queima de gorduras

O que não falta na internet são dietas mirabolantes que prometem a queima de gorduras e outros resultados estratosféricos em um curto período de tempo. E claro, além de muitas não possuírem qualquer embasamento científico, ainda provocam o surgimento de distúrbios emocionais e físicos. A verdade é que ninguém deveria se privar de comer para atingir padrões estéticos.

Quem reforça isso é a nutricionista Liliam Teixeira Francisco, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que afirma ser perfeitamente possível alcançar a perda de peso através de um cardápio balanceado. “Claro, nenhuma verdura, fruta ou legume sozinho possui a função de emagrecer totalmente alguém. A ‘queima’ de gordura vai acontecer mediante a inúmeros fatores, como a questão genética, hormonal, prática de exercícios e quantidade de calorias ingerida diariamente”, pontua.

Tendo isso em mente, a especialista lista sete alimentos que, associados a um tratamento saudável, podem promover a perda de peso. Confira:

1. Gengibre

Segundo Liliam, o gengibre tem função antioxidante e anti-inflamatória, pois contém gingerol em sua composição. “Sua raiz pode ser usada tanto na comida como na forma de suplemento, quando necessário. É um alimento termogênico que ajuda na ‘queima’ de gordura corporal”, explica.

2. Pimenta

A pimenta contém capsaicina, composto bioativo responsável tanto pelo sabor picante quanto pela aceleração do metabolismo. “Podemos usar a pimenta no preparo de vários pratos da nossa rotina. Mas cuidado, quem tem hemorroida, hipertensão ou alterações gastrointestinais deve evitar o consumo”, alerta.

3. Hibisco

Por conter flavonoides, antocianinas e catequinas, compostos bioativos que ajudam no aumento do gasto energético do nosso corpo, o hibisco acaba ajudando na queima de gorduras.

Porém, a especialista nos aconselha a tomar cuidado com os excessos: “O ideal é não ultrapassar duas xícaras diárias. Também não deixe de beber água ao longo do dia. Não use nada em excesso sem orientação nutricional ou médica, pois o chá de hibisco, por exemplo, não deve ser usado por hipertensos, diabéticos ou pacientes com alterações no fígado e rins”, revela.

4. Chá verde

O chá verde (Camellia sinensis) tem uma grande quantidade de cafeína e de catequinas, que são compostos termogênicos capazes de estimular o metabolismo a gastar mais energia. Mas, novamente, cuidado: “Não consuma perto da hora de dormir, pois a bebida pode afetar o seu sono. Pessoas com alterações digestivas, como gastrite e úlcera, não devem fazer uso. Já quem possui alteração na pressão arterial deve ingerir com bastante moderação”, diz.

5. Canela

O composto bioativo da canela se chama cinamaldeído, que gera a melhora do metabolismo. “Também podemos usá-la em vários alimentos da nossa rotina alimentar, colocando por cima de frutas ou num mingau, por exemplo”, indica.

6. Café

A nutricionista afirma que um bom café possui uma considerável quantidade de cafeína, composto bioativo que gera energia e potencializa o metabolismo. Contudo, assim como o chá verde, seu consumo deve ser realizado com moderação.

7. Cacau

O cacau possui compostos como a cafeína e a teobromina, que têm ação termogênica no organismo. “Um bom chocolate amargo, com mais de 70% de cacau, é a melhor opção para quem procura uma alta concentração destes compostos”, aconselha.

Agora, nada de comer em exagero, pois o alimento também tem calorias. O mesmo vale para o cacau: “Além de afetar o sono, pessoas com crises de ansiedade ou alterações gastrointestinais devem evitar o consumo excessivo”, conclui.

