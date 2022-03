Outono aconchegante: produtos para uma cama dos sonhos

Tem coisa mais gostosa do que aquela cama aconchegante e bem quentinha em noites de frio? Com a chegada do Outono, nada mais natural do que buscar opções para deixar a decoração do seu quarto ainda mais gostosa e preparada para a chegada dos meses mais gelados do ano! Para te ajudar a ter bons sonhos (e a aproveitar melhor o merecido descanso!), separamos opções lindas e agradáveis da Amazon para uma cama digna de hotel.

1) Cobredom felpudo Sherpa dupla face, tamanho King: R$221,39

2) Colcha cobre leito com 3 peças Bouti: R$128,99

3) Travesseiro toque de pluma Buddemeyer: R$99,00

4) Travesseiro Nasa Up 3: R$53,90

5) Kit edredom 6 peças Casa Dona, tamanho Queen: R$149,99

6) Kit edredom 3 peças Casa Dona, tamanho Queen: R$179,99

7) Kit 2 travesseiros Nasa Up 3: R$133,00

8) Travesseiro cervival ortopédico Fibrasca: R$89,00

9) Travesseiro toque de pluma Fibrasca: R$55,36

10) Kit edredom dupla face com 6 peças, tamanho Queen: R$241,49

11) Coberdom dupla face Sherpa: R$198,49

*Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na segunda-feira (28), e podem estar sujeitos a alterações.

