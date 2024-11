Como enfeitar a árvore de Natal de forma elegante gastando até 100 reais

Com o final do ano se aproximando, todo mundo deseja arrumar a casa para o Natal, tendo a árvore como principal símbolo das festividades. Escolher os enfeites, adereços e a iluminação pode ser uma tarefa cara, mas para te ajudar a deixar a casa linda para essa época gastando pouco, aqui estão algumas dicas!

Dicas de decoração para árvore de Natal

Ambiente

O estilo deve combinar com o local em que a árvore será fixada. Portanto, é preciso pensar em questões como harmonização e equilíbrio com o restante do cômodo.

Definir um tema

Ao estabelecermos a temática da árvore, seja tradicional ou personalizada, o processo de decoração fica muito mais fácil. Além disso, é possível selecionar a paleta de cores para a composição final.

Separe os enfeites

Em seguida, divida os adereços em categorias. Bolas com bolas, sinos com sinos e assim por diante. A separação por tamanhos, cores, nichos e importância (enfeites principais e secundários) também pode ser feita. Esse processo facilitará a organização na hora da montagem.

Passo a passo

A primeira ação após ter a estrutura da árvore é colocar as luzes. Depois, basta dispor os enfeites – dos maiores para os menores.

Acabamento

Para a finalização, o uso de fitas, laços e até mesmo bichinhos de pelúcia oferecem um toque sofisticado ao resultado final, trazendo maior volume e personalidade.

Agora que você já sabe como montar a árvore, confira alguns produtos e construa uma decoração deslumbrante para o Natal de 2024!

Decoração de árvore de Natal completa por R$ 100,00

Bolinhas para a árvore de Natal Com diversas opções de cores, o kit de bolinhas decorativas... Compre agora: Amazon - R$ 21,90

Pisca-pisca A luz em cor quente com 10 metros é perfeita... Compre agora: Amazon - R$ 39,90

Ponteira estrela O design cintilante faz com que essa ponteira seja o... Compre agora: Amazon - R$ 18,88

