Elegância atemporal: 9 maneiras de usar boiseries na decoração

As boiseries, molduras aplicadas diretamente nas paredes, trazem um toque de sofisticação e elegância atemporal à decoração. Utilizadas inicialmente em palácios franceses do século 17, hoje elas se reinventam e são aplicadas em diversos ambientes, adaptando-se tanto a projetos clássicos quanto contemporâneos.

Ao optar por incluir boiseries na decoração, é importante escolher materiais de qualidade, como MDF ou gesso, que garantem durabilidade e fácil manutenção. As molduras podem ser pintadas da mesma cor da parede para um efeito mais sutil ou em tons contrastantes para destacá-las.

Quer adotar essa tendência? Inspire-se nos projetos abaixo e transforme sua casa!

Quarto em rosa-queimado

Com boiserie, luminária pendente, e uma cama com estrutura industrial, o rosa-queimado deste quarto assinado pela arquiteta Mari Milani foi uma escolha acertada para deixar o ambiente com personalidade sem deixar o aconchego de lado! Com a boiserie emoldurando as paredes, o dormitório ganhou um cenário encantador que trabalha, esteticamente, com volumetria e textura.

Minimalismo francês

O minimalismo francês foi o ponto de partida para Nildo José compor este projeto. Com toques de estilo industrial e elementos clássicos, desenvolvido sobre uma base neutra, o arquiteto também trabalha texturas mais imponentes, garantindo certa sofisticação ao projeto.

Quarto de bebê com boiseries

Neste projeto de quarto de bebê, a paleta de cores suaves cria um ambiente tranquilo e convidativo. O ambiente assinado pelo Estúdio Pluri, incorpora o boiserie nas paredes, pintado em um tom de verde bem clarinho, adicionando um charme clássico ao espaço. Essa escolha equilibra com o mobiliário de linhas retas. A combinação de elementos clássicos e modernos cria um espaço equilibrado, onde conforto, funcionalidade e beleza se encontram, proporcionando um refúgio perfeito para os primeiros anos de vida.

Boiserie neoclássica

Nesta casa com projeto de interiores assinado pela arquiteta Rosane Girardi, a linguagem neoclássica inspirou os espaços a pedido dos moradores. “A gente trouxe a expressão deste estilo por meio das boiseries na cozinha, que cria a demarcação da parte da copa — onde ocorrem os lanches rápidos. Ao mesmo tempo que o elemento dá apoio ao papel de parede e traz esse aconchego para o ambiente alvejado com pitadas de azul”, explica Roseane.

Projeto atemporal

A arquiteta Izadora Ayres assina o projeto desta sala de jantar com foco nas boiseries. O ambiente destaca-se pela elegância da marcenaria Paris, da Ornare, pelo design atemporal e também pela combinação de elementos clássicos e modernos.

A elegância da neutralidade

Nos interiores assinados por Thais Bontempi e Mirella Fochi, da Conectarq, a escolha foi por uma gama de cores suaves, predominando o cinza, que se estende até a cabeceira estofada. A técnica de boiserie foi empregada para adicionar um toque de sofisticação e neutralidade ao ambiente, proporcionando uma atmosfera de conforto e um estilo atemporal ao quarto.

Boiserie na parede branca

“Houve muita pesquisa e estudo para iniciar este projeto”, conta a arquiteta Michelle Machado. Tudo foi pensado para a circulação de uma pessoa na cadeira de rodas, com agilidade e conforto. Criou-se uma antessala para que o giro da cadeira de rodas fosse feito com conforto e pudesse ser direcionada para os três ambientes: quarto do casal, closet e banheiro. Barras de apoio foram posicionadas nos pontos estratégicos para a movimentação adequada. O piso de madeira que substituiu o carpete existente também facilita a movimentação.

Clássico chique

Nessa sala de jantar, a proposta da designer de interiores Thais Aguiar foi criar um espaço elegante e aconchegante. Para conferir a sofisticação desejada, a profissional usa a clássica boiserie em toda extensão da parede da sala, criando uma atmosfera requintada.

Projeto funcional

A equipe de arquitetura e design da Grecco projetou essa boiserie em marcenaria sob medida, acompanhando todo o mobiliário personalizado do apartamento. O ponto focal é o contraste entre os tons de madeira clara dos móveis funcionais com o azul cheio de personalidade da boiserie. Um elemento clássico repaginado em tom vibrante e contemporâneo.

