9 árvores de Natal mais criativas e bonitas que as tradicionais

Procurando ideias para inovar na decoração da sua árvore de Natal? Saiba que existem opções ainda mais charmosas e cheias de personalidade do que as tradicionais. Seja de livros, tecidos ou madeira, as inspirações atendem a todos os gostos. Pensando nisso, preparamos uma seleção especial de árvores nada óbvias para você arrasar neste Natal!

Árvore de Natal na estante de livros

Montar uma árvore de Natal na estante de livros é uma ideia criativa e simples para os apaixonados pela leitura. Ajuste as prateleiras, colocando os itens em formato triangular, com a base mais larga e o topo mais fino, e acrescente pisca-pisca e uma estrela no topo para um toque especial.

Árvore de Natal de pano

Outra opção é usar tecido verde translúcido em camadas para criar uma árvore sofisticada. Complemente com enfeites predominantemente roxos, detalhes em lilás e bolas opacas para um resultado delicado.

Árvore de Natal de papel

Uma árvore de Natal feita com papel pode trazer um efeito mágico para a sua decoração. Camadas e recortes criam movimento e fluidez, características perfeitas para trazer a atmosfera mágica que a data pede.

Árvore de Natal de bolas

As árvores de Natal feitas com bolas coloridas também são uma escolha moderna e versátil. Combine diferentes tamanhos e cores para uma composição dinâmica e interessante.

Árvore de Natal de livros

Criar uma árvore de Natal com livros é uma ótima ideia para os amantes da literatura. Basta empilhar os itens em cima de uma base circular e finalizar com pisca-pisca e uma estrela no topo. Aqui, o truque está em não deixar o resultado perfeito. Misture tamanhos e direções diferentes para um resultado natural.

Árvore de Natal de madeira

Para algo mais duradouro, a árvore de madeira é perfeita. Com um design semelhante a uma estante, ela pode ser decorada com enfeites natalinos e também funciona como suporte para outros itens decorativos.

Árvore de Natal de tecido

Uma alternativa sustentável é a árvore de tecido, ideal para quem deseja reciclar materiais. Fixe os panos em um suporte triangular, garantindo volume e textura. Quanto mais tecido, maior será o impacto visual.

Árvore de Natal com planta Costela-de-Adão

Quem prefere uma árvore que se aproxime do visual tradicional, sem deixar de inovar, pode usar plantas como a Costela-de-Adão. Com uma estrela no topo, o resultado será bastante original.

Árvore de Natal na parede

Já para uma decoração prática e minimalista, cole fitas adesivas na parede de forma a criar um formato triangular, da maior para a menor, e adicione plantas artificiais, bolas, estrelas e outros enfeites para criar uma árvore simples, mas encantadora.

