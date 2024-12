8 decorações impecáveis com mocha mousse para entrar na tendência

O mocha mousse foi eleito pela Pantone como a cor de 2025. Assim como em outras áreas, ele deve aparecer na decoração de casas e apartamentos no próximo ano. Segundo a marca, o tom transmite estabilidade, calma e conexão com a natureza. Por isso, ele é ótimo para quem procura uma sensação de reconexão em casa. Se esse é o seu caso, inspire-se nestes projetos.

Decoração com mocha mousse e cores semelhantes

Entre as maneiras de alcançar uma decoração aconchegante, apostar no mocha mousse em conjunto com outros tons de marrom é uma excelente escolha. Inclua tapetes e itens decorativos que sejam do seu gosto para conquistar uma atmosfera ainda mais original.

Verde e mocha mousse na decoração

Também é possível ter um resultado agradável mesclando o verde com o marrom e branco na decoração. Essa proposta, aliás, é ainda mais especial para quem procura a sensação de estar mais próximo à natureza.

Área de lazer com mocha mousse

Outra possibilidade de incluir o mocha mousse em sua casa é a partir da sua área de lazer. O melhor de tudo é que o marrom é uma cor sóbria e que nunca sai de moda, tornando esse ambiente atemporal.

Sala na cor mocha mousse

Para quem prefere uma atmosfera sofisticada, incluir o marrom na sala e adicionar materiais como o couro é uma escolha fácil e autêntica. Colocar objetos que tenham a ver com sua personalidade, como instrumentos e quadros, eleva o resultado.



Cozinha na cor mocha mousse

Por outro lado, uma cozinha na cor mocha mousse não fica de fora de propostas mais acessíveis e charmosas. Vale a pena incluir a cor em espaços diferentes, como a luminária ou a própria parede.

Sala na cor mocha mousse

O mocha mousse cabe muito bem no estofado de sofás e cadeiras, além de móveis de madeira. Por isso, vale a pena optar por essa proposta em conjunto com plantas, almofadas claras e um piso branco.



Cor mocha mousse no banheiro

O banheiro na cor mocha mousse é mais uma proposta interessante e diferente. No mármore, ele cria um efeito ainda mais especial e único. Com a bancada em uma tonalidade mais clara, o ambiente fica equilibrado.



Cozinha na cor mocha mousse

Para uma cozinha com visual impecável, vale a pena incluir mármore e armários na cor mocha mousse. Crie um contraste usando cadeiras com base preta e inclua um móvel branco para dar mais elegância ao ambiente.

