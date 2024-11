Wicked: 6 diferenças entre o filme e a peça

Os fãs de O Mágico de Oz receberam a oportunidade de visitar novamente este mundo, agora nos cinemas. A trama de Wicked conta a história de Elphaba (Cynthia Erivo), uma jovem que ainda não conhece o seu verdadeiro poder, e Glinda (Ariana Grande), uma mulher popular que desconhece sua verdadeira identidade. As duas se conheceram na Universidade de Shiz, na Terra do Oz, e viram amigas.

A produção, baseada em um dos musicais mais conhecidos da história da Broadway, ganhou novo elenco e até uma versão brasileira, produzida em 2016. Porém, em 2024, foi a vez das telonas ganharem espaço. Dividida em dois atos (o segundo com previsão de estreia para 2025), a obra antecede os acontecimentos de O Mágico de Oz.

1. Leve mudança em “One Short Day”

A música da obra original se estende na versão atual e as protagonistas transmitem todos os traços das clássicas personagens. A única ressalva fica para a letra de “One Short Day”, que é completamente diferente no filme.

2. Aprofundamento na infância de Elphaba

Uma das principais alterações em relação à peça é o aprofundamento da infância de Elphaba, algo que não ocorreu na versão dos palcos.

3. A relação entre Madame Morrible e Elphaba

A peça não retrata profundamente o momento em que a diretora da universidade, Madame Morrible, percebe a dimensão dos poderes de Elphaba. No longa, há uma visão mais íntima de como eram as aulas de Morrible, com foco nos feitiços de levitação.

4. A origem da estrada amarela de tijolos

A estrada amarela de tijolos ganha um espaço melhor aproveitado no filme, na qual é possível descobrir a sua origem. Ademais, a peça tem como objetivo o deslumbramento de Glinda e Elphaba com a cidade. Já na nova produção, os roteiristas optaram por se aprofundar na história de Oz, homenageando as atrizes originais do sucesso da Broadway.

5) O livro Grimmerie

A versão cinematográfica também faz questão de introduzir o livro mágico Grimmerie, enquanto a peça sequer explica a origem ou faz menção à profecia. A família de Glinda também é apresentada e, por fim, o encerramento permite que o público veja Elphabela voando pela primeira vez, mas com dificuldade. Já na peça a bruxa verde puxa sua vassoura e voa direto para o alto.

6) Novas cenas

Apesar de o filme incluir os principais momentos e músicas, ele adiciona cenas novas e dá um maior aprofundamento para as já existentes, com a criação de personagens como a Srta. Coddle (Keala Settle). Aqui, vale destacar que os animais são renderizados em CGI, enquanto na peça original há a interpretação por atores maquiados.

