Hoje sucesso, The Good Doctor tem um passado de dupla rejeição

A série The Good Doctor conta a história do Dr. Shaun Murphy, um cirurgião autista que trabalha no hospital San Jose St. Bonaventure, e tenta ser o melhor médico enquanto desenvolve sua comunicação e vida pessoal. Sem dúvida, a trama é um enorme sucesso em todo o mundo.

A história marcante e divertida faz sucesso por não ter uma conotação dramática – mesmo sendo categorizada como série de drama – e enfrentou alguns contratempos antes de cair nas graças do público. Para começar, a série não foi planejada para ser exibida pela ABC, sua emissora original.

O produtor executivo da trama, Daniel Dae Kim, que também é ator, viu a versão original da série na Coreia do Sul, em 2013. Logo, ele conseguiu os direitos da série para recriá-la para os fãs americanos. Como Kim é a estrela da série Hawaii Five-O e Lost, ele queria entregar o projeto para a CBS, emissora original desses seriados.

Entretanto, ao analisar o roteiro, a emissora decidiu não encomendar um piloto para a série. Kim e a CBS não se manifestaram sobre o que teria motivado a recusa. Em entrevista ao New York Times, ele disse “a CBS realmente recusou série duas vezes. Isso foi muito lamentável pra mim, porque a rede era como a minha casa. Eu realmente queria trazer algo pra eles”.

Mas ele não desistiu de The Good Doctor, e continuou trabalhando na série . Contratou David Shore, criador do seriado Doctor House, para ser o roteirista e produtor. Após seu envolvimento, The Good Doctor começou a chamar atenção de outras emissoras, e também da CBS, que havia recusado anteriormente. O sucesso culminou em uma parceria com a rede ABC, para levar a série para todo o mundo. Na TV aberta, a série pode ser vista na TV Globo.

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas