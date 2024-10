Semana Criativa de Tiradentes destaca artesãos veteranos em sua 8ª edição

“Lançar o Brasil para o Brasil”, como define a idealizadora Simone Quintas, sempre foi a máxima da Semana Criativa de Tiradentes, e esse intuito se intensifica ainda mais neste ano.

A 8ª edição do evento, um dos mais relevantes no setor de design, artesanato e cultura brasileira, acontece de 17 e 20 de outubro de 2024 em Tiradentes, período em que a cidade se transforma em um hub de criatividade.

Desta vez, além de Minas Gerais, sede da mostra, a ideia é destacar a diversidade cultural brasileira dos estados do Mato Grosso do Sul e Pará. “Aqui se tornou o ponto de encontro de pessoas vindas do Brasil inteiro para divulgar tudo o que criativos de Norte a Sul são capazes de fazer”, resume Simone.

Outra novidade é que esta edição foca exclusivamente em artesãos veteranos, como a tecelã resende-costense Silvânia Mendonça, que aparece na foto em meio às plantas; a tecelã Eliana Maia, sentada ao lado da filha, Gabriela, e que faz trabalhos em teares de grade; e Rosana Nascimento, quituteira que posa ao lado do filho, Eliezer, e vive na comunidade rural Caixa d’Água da Esperança. Os retratos que essas artesãs mineiras seguram refletem seus títulos de veteranas no evento, já que são fruto de edições anteriores – todos clicados pelo fotógrafo João Bertholini.

“Pensei em fazer essa menção nas próprias fotos, como ideia de continuidade e de construção de uma história. Tem também o fator que é um tanto pessoal, mas não somente: depois de todas as edições do evento, os quadros expostos ficam com os próprios fotografados, e notei que a maioria acabava nas paredes, seja dos espaços de trabalho ou das casas. Sinal de que fazem sentido para além dos dias de exposição”, reflete o profissional.

Segundo a criadora do evento, a Semana sempre priorizou dar visibilidade aos artistas das edições passadas, mas neste ano eles ganham ainda mais espaço: “Nos questionamos se não seria melhor ir mais devagar e incluir menos novos artesãos e fortalecer ainda mais quem já estava no projeto. Dar não só uma mentoria — os artistas veteranos normalmente já estão mais seguros e certos do caminho que querem trilhar —, mas mantê-los no holofote por mais tempo”.

Dessa forma, o projeto acredita que, independentemente da Semana, esses artesãos podem continuar sendo notados como fortes aliados para quem deseja desenvolver produtos com DNA brasileiro. “E o mais importante: que seus trabalhos sejam valorizados em todos os sentidos”, finaliza Simone.

