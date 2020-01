‘ROMA’: Vídeo de bastidores mostra processo de criação de Alfonso Cuarón

A Netflix publicou um vídeos dos bastidores de ‘ROMA‘, filme mexicano que conquistou seu lugar nas premiações e foi muito bem recebido pela crítica.

No vídeo, o diretor Alfonso Cuarón relata o processo de criação do filme e suas inspirações que deram vida à trama. O longa retrata a vida de uma família na Cidade do México da década de 70 e as transformações sociopolíticas que movimentaram o país naquele momento.

Ele conta que sua infância foi usada como ponto principal da história e comentou ainda as escolhas que fez para trazer mais veracidade à história, como lançar o filme em preto e branco.

Assista ao vídeo:

‘ROMA‘ já é sucesso mundial. O filme teve dez indicações no Oscar e levou prêmios do Globo de Ouro e do Critics’ Choice Awards. A produção de Cuarón já está disponível na plataforma de streaming.