Vem ver! Robert Downey Jr. fala com animais no 1° trailer de Dolittle

Robert Downey Jr. deixou a armadura de Homem de Ferro de lado e agora é um veterinário capaz de conversar com animais no remake de ‘Dolittle’, que ganhou o seu primeiro trailer neste domingo (13).

No vídeo, o protagonista parte em uma viagem épica, acompanhado de diversos animais de diferentes espécies, como gorilas, girafas e cachorros. Confira!

Veja também a sinopse oficial: “Depois de perder sua mulher sete anos atrás, o excêntrico Dr. John Dolittle (Downey), famoso veterinário da Inglaterra da Rainha Victória, se isola nas paredes da mansão Dolittle, com apenas sua coleção de animais como companhia. Mas quando a jovem rainha (Jessie Buckley, Chernobyl) adoece gravemente, um relutante Dolittle é forçado a embarcar em uma aventura para uma ilha mística à procura de uma cura, reconquistando sua esperteza e coragem, encontrando velhos adversários e descobrindo incríveis criaturas”.

‘Dolittle’ é do mesmo produtor de Alice no País das Maravilhas e Malévola. E tem no elenco Antonio Banderas, Michael Sheen e Jim Broadbent. Nas dublagens também apresenta vários nomes conhecidos como: Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena, Emma Thompson, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland e Craig Robinson.

No último sábado (12), já havia sido divulgado o pôster oficial do filme, que chega aos cinemas em 2020!