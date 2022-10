Robbie Coltrane, o Hagrid de ‘Harry Potter’, morre aos 72 anos

Atualizado em 14 out 2022, 18h49 - Publicado em 14 out 2022, 18h38

Por Da Redação Atualizado em 14 out 2022, 18h49 - Publicado em 14 out 2022, 18h38

O ator Robbie Coltrane morreu aos 72 anos em um hospital na Escócia. Famoso por interpretar Hagrid na saga Harry Potter, ele teve o falecimento confirmado pela empresa que agenciava a sua carreira. A causa não foi divulgada.

Carreira

Natural de Glasgow, na Escócia, Anthony Robert McMillan se formou em artes visuais, mas não chegou a trabalhar na área. Começou atuar como comediante de stand-up em Edimburgo e adotou o nome artístico Robbie Coltrane. Entre seus primeiros trabalhos de destaque estão o filme Flash Gordon, de 1980, e as séries Keep It in the Family (1980) e Blackadder (1983).

Seus primeiros papeis como protagonista foram nos anos 1990, com Freiras em Fuga e Querem Matar o Papa, que lhe renderam visibilidade nos EUA. Goi assim que conseguiu o papel de Valentin Dmitrovich Zukovsky, em 007 contra GoldenEye (1995) e 007 – O Mundo não é o Bastante (1999). O primeiro filme como Hagrid foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, lançado em 2001.

Ator falou sobre a própria morte em especial

No especial Harry Potter: de Volta a Hogwarts, Robbie Coltrane, na época com 71 anos, chamou a atenção do público pela aparência abatida e por falar sobre o legado e a própria mortalidade. “Acho que é o fim de uma era, foram 10 anos da minha vida. Os meus filhos cresceram nesse período. O legado dos filmes é que a geração dos meus filhos vai mostrá-los aos seus filhos. Então, facilmente, as pessoas estarão os assistindo em 50 anos. Eu não estarei aqui, infelizmente…Mas Hagrid estará, sim.”

Homenagem de Emma Watson

Emma Watson, que interpretou Hermione, homenageou o ator no Instagram. “Robbie era como o tio mais divertido que eu tive, mas, além disso, ele era profundamente carinhoso. Ele foi piedoso comigo quando criança e depois de adulta. Seu talento era tão imenso que fazia sentido ele interpretar um gigante – com seu brilhantismo, ele caberia em qualquer lugar.”