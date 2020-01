Rimos e nos emocionamos com o elenco de ‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’

De dois em dois anos, os fãs da saga Star Wars se reúnem em uma convenção superlativa. É a Star Wars Celebration, que acontece desde 1999 e a cada edição fica maior e mais cheia. Nesta sexta (12), segundo dia do evento, que esse ano acontece em Chicago, aconteceu o painel mais aguardado, o do Episódio 9, que agora tem nome – “A Ascensão Skywalker”). Além dessa revelação, o primeiro trailer do filme foi exibido em primeira mão para esses fãs dedicados.

As horas na fila e no frio – a temperatura em Chicago essa semana não chega nem a 10ºC e venta MUITO – valeram a pena para quem queria um gostinho do filme que fecha a nonalogia imaginada por George Lucas e que teve início em 1977. Com a presença do diretor JJ Abrams, da presidente da Lucasfilm Kathleen Kennedy e de atores do filme, o painel emocionou e arrancou boas risadas da plateia que lotava a Wintrust Arena, ginásio de esportes com capacidade para 10 mil pessoas.

O host convidado para conduzir o painel foi o jornalista Stephen Colbert, apresentador de um famoso talk show americano. Ele contou que é fã da saga de primeira hora, pois assistiu ao filme uma semana antes de todo mundo, quando era criança, em uma promoção na cidade em que morava. Segundo ele, o impacto foi tão grande na vida dele, que tudo mudou.

Amigo pessoal de JJ Abrams, ele teve a oportunidade de visitar o set de filmagens do Episódio 9, mas – a Disney controla isso muito bem – não pôde soltar nenhum spoilerzinho. Colbert recebeu no palco Abrams e Kathleen Kennedy, e entre perguntas sobre o novo filme, falaram sobre o vazio que Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia, deixou no elenco e na equipe.

General Leia Organa (Carrie Fisher) abraça Rey (Daisy Ridley) em cena de “Star Wars: The Rise of Skywalker” General Leia Organa (Carrie Fisher) abraça Rey (Daisy Ridley) em cena de “Star Wars: The Rise of Skywalker”

Abrams se emocionou ao comentar que não dá preencher essa ausência. “Ela era a melhor: gloriosa, incrível! Era impossível seguir sem ela, então o que fazer? Tínhamos cenas de ‘O Despertar da Força‘ que não haviam sido usadas, então aproveitamos para continuar a história. Escrevemos cenas ao redor da performance dela – emocionalmente, todo dia eu sofro porque ela não está aqui, mas também continuamos trabalhando com ela diariamente”, ele disse.

Os convidados seguintes foram dois ícones da velha guarda – e que seguem trabalhando nos filmes. Anthony Daniels, que interpreta o robô C3P0, é o único ator que fez parte de todos os nove filmes da saga, e há rumores, para a tristeza dos fãs, que “The Rise of Skywalker” seria a despedida dele. Billy Dee Williams é o Lando Calrissian original – o personagem ganhou um novo intérprete para sua versão jovem em 2018, quando Donald Glover fez o papel em “Han Solo: Uma História Star Wars”. Williams volta ao elenco no Episódio 9, e a foto dele caracterizado foi uma das mais comemoradas quando surgiu no telão.

Lando Calrissian em ação novamente! Lando Calrissian em ação novamente!

O elenco da nova trilogia, no entanto, não foi menos celebrado. De uma vez só foram convidados ao palco Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe), Kelly Marie Tran (Rose), Joonas Suotamo (Chewbacca) e Naomi Ackie (Jannah, nova personagem). Stephen perguntou a Naomi se a personagem dela seria, por acaso, filha de Lando Calrissian. Ela não confirmou nem negou – como de costume nesse tipo de evento.

John Boyega garantiu um dos momentos mais engraçados do painel, quando perguntado por Colbert como o triângulo amoroso entre Finn, Rey e Rose se resolveria. Rindo, ele comentou: “Ué, e o Poe?” – realmente, a relação entre os personagens está mais para um quadrado amoroso do que para um triângulo. Adoramos esse bromance.

Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac) – nosso coração não aguenta! Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac) – nosso coração não aguenta!

Kelly Marie Tran, que deletou suas redes sociais depois de todo o assédio e bullying online sofrido na estreia de “Os Últimos Jedi”, foi uma das atrizes mais aplaudidas do dia. Ela se emocionou e enxugou algumas lágrimas no ombro de Oscar Isaac. JJ Abrams aproveitou para falar que gostou de muitas coisas feitas por Rian Johnson – diretor de “Os Últimos Jedi” – mas que o ato preferido dele, de longe, foi a escalação de Kelly para o elenco do filme.

O momento fofura ficou por conta de Joonas Suotamo. Quem diria que por baixo da roupa do Chewbacca vive um ator tão lindo? Ele mostrou todo seu talento vocal fazendo aqueles grunhidos do Chewie, e agradeceu o apoio e carinho de todos com seu filho que nasceu em fevereiro de 2018 e esteve no set algumas vezes durante a gravação do Episódio 9. A foto de Joonas vestido de Chewie carregando o bebê arrancou suspiros da plateia.

E então, quando todo mundo já tinha dado risadas e se emocionado com o elenco, foi exibido o trailer do Episódio 9. Assistir em primeira mão já é sensacional, mas quando se está cercado por, talvez, os maiores fãs da saga, não dá para não se arrepiar. E os gritos no momento da revelação do nome “The Rise of Skywalker”… se depender desses fãs, a Disney e a Lucasfilm já podem começar a pensar na próxima nonalogia.

*A editora-chefe Ligia Helena está na Star Wars Celebration a convite da Disney Company