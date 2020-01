Quem é quem em ‘The Umbrella Academy’, nova série da Netflix

Para os fãs de histórias que envolvem personagens com superpoderes, “The Umbrella Academy” pode ser uma ótima aposta de maratona. A estreia acontece nessa sexta-feira (15) e trata-se de uma produção original da Netflix.

Com dez episódios na 1ª temporada, a trama conta a história de sete jovens com poderes sobrenaturais, que se tornaram irmãos ao serem comprados pelo cientista Sir Reginald Hargreeves. Porém, eles acabam perdendo essa figura paterna – nada amorosa – e precisam se unir para descobrir como salvar o mundo de um apocalipse.

Ainda que a premissa central não pareça tão diferente de outras produções com temas semelhantes, a aposta da Netflix está na ação entre os personagens, na relação disfuncional da família e na presença de grandes nomes, como Ellen Page (“Juno”) e David Castañeda (“Jane the Virgen”).

Para saber mais da série, que tal conhecer um pouco de cada personagem?

1. Número Um – Luther

Interpretado pelo britânico Tom Hopper, o “Número Um” é conhecido na trama pela sua força sobrenatural e invulnerabilidade.

Ele viveu os últimos anos na lua, colhendo rochas e materiais para o pai. Mesmo essa viagem sendo um sonho de infância, ele é obrigado a voltar quando sua figura paterna morre.

Além do motivo que obriga os irmãos a se unirem novamente, Luther é o mais fiel ao Sir Reginald – o que justifica o seu retorno e o fato de ele ser o personagem que passa mais tempo no lar da família.

2. Número 2 – Diego

O oposto do primeiro, Diego é o personagem mais revoltado da trama e tem, inclusive, problemas com o queridinho do pai.

Interpretado pelo ator David Castañeda, ele surpreende o público por conseguir segurar o ar por muitos minutos embaixo d’água e ter habilidades com facas – Diego consegue atirar os objetos cortantes de qualquer distância e acertar o alvo.

Mesmo com todas as problemáticas, ele sai da academia para se unir à polícia, porém acaba expulso. Isso faz com que Diego se torne um vigilante mascarado, pronto para combater qualquer problema.

3. Número 3 – Allison

Entre os sete irmãos, Allison (Emmy Raver-Lampman) é a mais famosa, já que ela usa o seu poder de transformar a realidade com uma mentira e constrói uma carreira sólida no cinema – mesmo tendo uma mão cibernética.

Porém, o que ela não esperava é que as consequências do uso indevido da sua habilidade sobrenatural seriam tão ruins. Além de se separar do ex-marido, ela perde a guarda da filha.

4. Número Quatro – Klaus

O tagarela Klaus é interpretado pelo ator Robert Sheehan. Além de seu aspecto falante, ele também chama atenção na série por conseguir falar com mortos. O impacto disso é tão grande na vida dele que Klaus se torna um viciado em drogas e álcool.

5. Número Cinco

Além de não ter um nome oficial, inicialmente, Cinco (Aidan Gallagher) está desaparecido desde os 13 anos quando viajou pela primeira vez no tempo – mesmo sendo alertado pelo pai de que ele não conseguiria voltar ao passado.

Cinco só consegue retornar no momento que os irmãos se reúnem em luto, porém ele volta no corpo de um adolescente de dez anos, enquanto que todos já estão na casa dos 30.

Portanto, o poder do personagem de Aidan é o de viajar pelo tempo e espaço.

6. Número Seis – Ben

Talvez o personagem mais assustador seja o de Ethan Hwang. Por que? Ele já começa a história morto. Dessa forma, sua presença na série é por meio do contato com Klaus, como se ele fosse uma consciência do irmão.

Sua morte foi causada porque ele sempre esteve em constante contato com monstros, que, inclusive, projetavam coisas em sua pele – como tentáculos.

Para mantê-lo sempre entre os outros integrantes da trama, há uma estátua em sua homenagem que surge durante os episódios.

7. Número Sete – Vanya

A última, mas não menos importante, é a Vanya, interpretada pela querida Ellen Page. No começo da história, parece que Sete não tem nenhum poder. Ela simplesmente trabalha como assistente do cientista que a comprou e observa os irmãos treinarem seus poderes. Mas a personagem reserva algumas surpresas que não iremos contar aqui.