Quarentena vista e registrada em casa por estrelas de Hollywood

Os serviços de streaming, que já vinham ganhando força antes mesmo da pandemia, se transformaram em uma das principais fontes de entretenimento em todo mundo, dando ainda mais fôlego para os serviços e suas produções. Era apenas uma questão de tempo e criatividade que estrelas de Hollywood usassem o isolamento como fonte para conteúdo e parte desses registros já começam a chegar na Netflix.

“Homemade”, ou “Feito em Casa” é uma coletânea de curtas gravados inteiramente durante a pandemia, por estrelas como Kristen Stewart e Maggie Gyllenhaal, entre outros. Todas as produções foram gravadas inteiramente pelos próprios artistas, sem apoio de equipes profissionais. A curadoria do projeto foi do diretor Pablo Larraín, que recentemente anunciou que vai trabalhar com Kristen em um novo filme sobre a Princesa Diana.

O conteúdo faz parte de um projeto de auxílio para profissionais do audiovisual nos Estados Unidos e será disponibilizado no dia 30 de junho. Veja o trailer em inglês: