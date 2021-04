Lucy St Louis será a primeira protagonista negra de “O Fantasma da Ópera”

Após 35 anos de espetáculo, Lucy St Louis será a primeira mulher negra no papel da atriz principal no espetáculo O Fantasma da Ópera. A reestreia acontecerá no no Her Majesty’s Theatre, na Inglaterra. Até o momento é esperado que isso aconteça em julho, de acordo com o Playbill.

A atriz disse no seu Instagram que será uma mudança muito maior que ela.”Ser uma mulher negra liderando um show dessa magnitude, retratando uma mulher forte, bonita, graciosa e desejada é uma imagem que eu gostaria que minha eu mais jovem pudesse ter visto mais no palco. É um momento de mudança muito maior do que eu”, escreveu Lucy.

“Este é um lembrete para nunca mais parar de acreditar, se esforçar, lutar para que seus sonhos se tornem realidade. Mesmo se você ainda não tiver encontrado um lugar para você, há espaço suficiente para todos”, completou.

A primeira apresentação do O Fantasma da Ópera foi em Londres, Inglaterra, no ano de 1986. Em todos os locais apresentado, a personagem Christine sempre foi protagonizada por mulheres brancas.

Andrew Lloyd Webber, compositor do musical, falou ao Whats On Stage estar emocionado com a mudança no espetáculo agora com Lucy, no papel de Christine Daaé. “Lucy cantou pela primeira vez para mim entre um lockdown e outro e eu estava totalmente enfeitiçado.”

O musical se tornou filme em 2004 e teve montagens no Brasil entre 2005 a 2018, também sempre com atrizes brancas como protagonistas.