Prime Day: 10 eBooks de autoajuda com até 70% de desconto

O Prime Day chegou e o que não faltam são livros com desconto na Amazon. Por isso, selecionamos dez títulos de autoajuda no formato ebook que vão ajudar você a entender tanto a si mesma quanto o mundo.

1. A arte de pensar claramente

“A arte de pensar claramente” é um best-seller que revela os vieses cognitivos que afetam nossas decisões diárias, oferecendo uma nova perspectiva sobre a psicologia humana. Com base em pesquisas de economia comportamental e neurociência, Rolf Dobelli mostra como identificar essas armadilhas do pensamento e nos tornar mais racionais, proporcionando uma vida mais feliz e próspera.

2. Liderança: A inteligência emocional na formação do líder de sucesso

Daniel Goleman, autor de “Inteligência emocional” e “Foco”, apresenta em “Liderança” a importância do Quociente Emocional (QE) em contraste com o Quociente de Inteligência (QI). O livro destaca que, embora o QI seja essencial para carreiras complexas, a inteligência emocional se torna crucial para prever produtividade, trabalho em equipe e liderança eficaz, especialmente à medida que se avança na hierarquia corporativa, sendo uma leitura indispensável para líderes e profissionais comprometidos com o sucesso empresarial.

3. Nudge: Como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade

“Nudge” é uma edição revista e ampliada do clássico sobre tomada de decisão escrito por Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein, vencedores do prêmio Nobel de economia. O livro explora como podemos fazer escolhas melhores, revelando que nossas decisões são influenciadas e oferecendo estratégias para estabelecer uma “arquitetura da escolha” que nos conduza às melhores opções, sem comprometer nossa liberdade.

4. Siga em frente: 10 maneiras de manter a criatividade nos bons e maus momentos

Neste livro, Austin Kleon apresenta regras simples para manter-se criativo, focado e autêntico ao longo da vida. Com princípios éticos e práticos, o autor incentiva uma rotina diária, desconexão para conexão consigo mesmo e valorizar o processo criativo em vez do resultado final.

5. Você é insubstituível: Este livro revela a sua biografia. Sua autoestima nunca mais será a mesma.

Descubra o poder de transformar sua autoestima através de sonhos, metas e prioridades. Este livro revela a importância de correr riscos, mesmo diante dos tropeços da jornada, e oferece uma perspectiva inspiradora sobre o amor pela vida.

6. Princípios Para O Sucesso

Aprenda os princípios essenciais para o sucesso com base no best-seller de Ray Dalio, “Princípios: Vida e Trabalho”. Este guia ilustrado ensina como estabelecer metas, aprender com erros e colaborar com outros para alcançar resultados excepcionais e obter sucesso na vida.

7. Do mil ao milhão: Sem cortar o cafezinho

Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico, compartilha os três pilares para alcançar a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Seu livro “Do mil ao milhão: sem cortar o cafezinho” oferece um guia prático e divertido para transformar a vida financeira, investindo de forma inteligente e responsável.

8. A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade

O livro “A Psicologia Financeira” é um best-seller de educação financeira, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos em todo o mundo. Escrito por Morgan Housel, ele explora a importância do comportamento e da psicologia nas decisões financeiras, oferecendo casos reais e aprendizados para administrar o dinheiro de forma eficaz e alcançar a felicidade financeira.

9. Micro-hábitos

No livro “Micro-hábitos”, BJ Fogg apresenta um método prático e revolucionário para mudar comportamentos e melhorar sua vida. Com base em sua pesquisa, ele revela que a chave está em focar no que é fácil de mudar, oferecendo descobertas intrigantes e passos simples para cultivar uma vida mais feliz e saudável de maneira fácil e divertida.

10. Método de ativação quântica YellowFisic: Afirmações mágicas de poder

O livro e as cartas terapêuticas do método Yellowfisic, desenvolvidos por William Sanches, oferecem uma maneira fácil e intuitiva de mudar sua realidade, com mais de 50 afirmações positivas e grafismos únicos. Essa leitura motivadora e inspiradora permite alinhar sua inspiração aos seus objetivos imediatamente, em qualquer momento e lugar.