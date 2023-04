Piknic Électronik: Música eletrônica e gastronomia no Parque Ibirapuera

Que tal aproveitar o melhor da música eletrônica, em um ambiente gostoso para toda a família? Esta é exatamente a proposta do Piknic Électronik, um dos principais eventos de música eletrônica no mundo e que, neste sábado (29), desembarca no Parque do Ibirapuera.

O evento acontece a partir das 11h da manhã, no Parque do Ibirapuera, e é perfeito para um público que busca música eletrônica de qualidade, enquanto pode vivenciar um evento em família e uma experiência gastronômica aliada à sustentabilidade e à responsabilidade social. Para tornar isso possível, a festa conta com um espaço próprio para crianças, o Petit Piknic, com atividades recreativas, fraldário, banheiro exclusivo, e até protetores auriculares para que os pais possam aproveitar a tarde com tranquilidade.

Entre as atrações estão os DJs internacionais Lee Burridge, Robag Wruhme e Facundo Mohrr, e talentos nacionais como Edu Schwartz b2b Wesley Razzy e Rapha Fernandes b2b Badaro.

Sustentabilidade

Com o objetivo de reduzir o impacto ambiental do evento, a estrutura do festival utiliza materiais recicláveis. Também existe um incentivo à destinação correta dos resíduos por meio da parceria com a Legacy Coletiva. Outra iniciativa é a venda de ingressos sociais, a partir de R$196,00 no lote atual, em parceria com a ONG Nosso Sonho. A renda desses ingressos será destinada à organização, que trabalha na promoção da educação e inclusão social de crianças e adolescentes com paralisia cerebral.

Quer aproveitar o dia por lá? Então garanta seu ingresso aqui.